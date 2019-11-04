Как я работала в Киевском эскорт-агентстве, мой первый опыт

Хочу рассказать историю которая произошла со мной в прошлом месяце.

Надо обязательно покушать, чтобы не опьянеть с первой рюмки. Не пользоваться одеколоном и блеском, чтобы не оставлять следов. Не оставлять свои контакты. Не заказывать дорогие напитки без ведома клиента. Я не готовилась к выполнению задания СБУ. Я отправлялась на работу в Киевское эскорт-агентство.

Многие полагают, что эскорт и интим-услуги – одно и то же. Я была уверена, что. это не так. Ведь escort с английского означает «сопровождение». И ничего более. Говорят, за границей осмелившийся на «продолжение банкета» клиент может с легкостью получить по щекам. Так в чем же соль этого бизнеса?

Заказчик «арендует» эффектную спутницу на определенное время, как правило, на несколько часов. Причины обращения в агентство могут быть разными. Кто-то не желает тратить время на серьезные отношения, но надо выглядеть солидно в глазах коллег и партнеров. Кто-то стремится соблюсти деловой этикет на важном мероприятии, то есть прийти с парой. Есть, наверно, еще какие-то причины, зачем мужчине понадобится спутница, о которых я и не догадываюсь. Тем не менее, в Европе спрос на такие услуги велик. В нашей стране, конечно, все перевернуто с ног на голову. Под словом. «эскорт» рекламируются сауны и массажные салоны. Однако девушкам, страстно желающим зарабатывать ужинами за чужой счет, а также мужчинам, ищущим спутницу на вечер, не стоит отчаиваться. И тем, и другим надо обратиться не в эскорт-агентство, а в элитное модельное агентство – оно-то и окажется настоящим эскортом. По крайней мере, на первый взгляд.

Объявлениями об эскорте пестрят все популярные и приличные сайты – www.rabotaescort.com, www.rabotaescort.site, www.komsomolka.work. Девушкам, ищущим работу, необходимо научиться сразу отсекать ненужные варианты. Как правило, хозяева саун и массажных салонов прибегают к небольшим уловкам – о том, какая именно работа предлагается, девушки узнают не по телефону, а на собеседовании. Работодатели обещают «золотые горы» – бесплатного парикмахера, массажиста, одежду напрокат. И главное – огромный заработок без особых усилий… Все это – пустые обещания. Красивым и порядочным девушкам в саунах делать нечего.

В настоящих эскорт-агентствах, которые почти всегда замаскированы под модельные, дабы их не путали с дешевыми заведениями, сразу предупреждают о нюансах. То есть о том, что 90% клиентов хотят больше, чем просто сопровождение, и неплохо заработать можно только оказанием интим-услуг. И вот я уже проверяю это на себе.

Меня пригласили на собеседование. Проходит оно непосредственно на месте будущего трудоустройства – в неплохих апартаментах в центре города. Именно сюда приходят заказчики для того, чтобы выбрать девушку на вечер, потому что оценить «товар» по фотокаталогу сложно.

Итак, собеседование. Оценивают, конечно, по одежке, так что ухоженный внешний вид – обязательное условие. Кстати, возраст (26 лет), невысокий рост и отсутствие пышных форм. никого не смущают. А в меру интеллигентная внешность и знание двух иностранных языков – дополнительный плюс. В общем, работу я получила без особых усилий. Сразу осталась на первую рабочую смену.

Была пятница. В 8 часов вечера появляются мои новые коллеги – девушки разного возраста и комплекции. Вопреки ожиданиям увидеть здесь совсем юных красоток модельной внешности, вижу самых обычных особ, которых можно встретить в соседнем дворе. Однако все стараются соблюдать дресс-код: скромно-элегантные вечерние платья либо узкие джинсы и эффектные топы.

Сажусь на мягкий кожаный диван и изучаю алкогольное меню – надо же немного и расслабиться. «Ты из чистого или рабочего эскорта?» – спрашивает меня ярко-рыжая загорелая девушка лет двадцати пяти. От неожиданности вопроса теряю дар речи и усиленно хлопаю ресницами.

«Понятно, новенькая. Чистый эскорт – это общение, и все. А рабочий – ну, кое-что еще… Так ты из какого?» Новую знакомую зовут Юля, и работает она около пяти месяцев. В Киев приехала из Харькова, говорит, что мечтает открыть свой небольшой бизнес. Отложить нужную сумму на обычной работе не получалось, поэтому Юля пришла в эскорт. Объясняет, что новая деятельность затянула и уходить пока не хочется. Кстати, большинство девушек, которых я здесь увидела, в обычной. жизни вполне успешны и обеспеченны. Почти все учатся или трудятся на основной работе, а вечерний эскорт – дополнительный заработок. Есть даже такие, кто замужем и в агентство приходят ради развлечения…

Атмосфера довольно дружелюбная. Конфликты – большая редкость. «Рабочих», о которых говорила Юля, видно сразу. Они сидят отдельной группой у барной стойки, манерно пьют виски и непрерывно курят сигареты с фильтром. В компанию «чистых» вступают редко, потому что считают их недотрогами. «Чистые» тоже не стремятся к общению и на «чужую территорию» не заходят.

Теперь о «крейзи-меню». Это расценки на услуги. Например, общение с девушкой наедине в стенах агентства стоит 1 тысячу гривен в час. Что входит в общение – всегда обсуждается с клиентом заранее. Забрать девушку из апартаментов – от 2 тысяч гривен. Процент нашей зарплаты. составит 30% от указанной суммы. Отдельным пунктом выделены «консумационные» коктейли – это дополнительный способ заработка.

Механизм прост – стоимость консумационного напитка увеличена в несколько раз. После оплаты угощения клиентом 50% выручки делятся между барменом. и девушкой. Если за вечер «развести» кого-нибудь на пять таких коктейлей, можно заработать до 500 гривен. Именно поэтому «чистые» девушки всеми силами стараются удержать клиента на месте, а не уезжать в другие рестораны, где консумации нет.

Пока я внимательно изучаю названия коктейлей, приходят первые гости. Это два иностранца среднего возраста и солидного вида. Одеты стильно и дорого, курят сигары. Скорее всего, они здесь не в первый раз, потому что уверенно проходят к барной стойке и здороваются с «рабочими». «Бесполезный вариант, – грустно констатирует Юля, – деньги есть, но просто разговоры их не интересуют». Оказывается, почти у каждой девушки, которая работает в агентстве больше пяти месяцев, есть своя клиентура.

«Постоянники» хорошо знают «ассортимент» и иногда делают заказ по телефону. Для тех, кто приходит в апартаменты впервые, в обязательном порядке устраивается парад-алле – то есть презентация всех, кто работает в агентстве.

К 10 часам вечера в апартаментах уже около тринадцати мужчин. В основном иностранцы. Трое украинцев, изрядно приняв на грудь, несколько раз подряд заказывают «парад-алле», за который каждой девушке обещают по 200 гривен. «Маловато», – разочарованно говорит кто-то из «чистых».

Меня пытаются научить в течение пяти секунд определить размер кошелька клиента по его внешнему виду. Прежде всего, надо обращать внимание на часы и сигареты. Соответственно, чем они дороже, тем больше можно заработать. Пока проходил мастер-класс, иностранцы, пришедшие раньше всех, собрались уезжать. Забирают с собой двух «рабочих». Оставшиеся без внимания проститутки с завистью смотрят им вслед.

В любом агентстве есть счастливицы, которых выбирают чаще других независимо от внешности. В чем секрет – мне лично осталось не ясно. Для того чтобы заработать, таким девушкам не нужно прилагать особых усилий. Тем же, кто менее удачлив, приходится напрягаться. На протяжении всего вечера Вероника, симпатичная худенькая блондинка с большими карими глазами, ни разу не присела отдохнуть. Как только гости усаживаются за столик, она без приглашения тут же присоединяется к их компании. «Наглость – второе счастье», – вздыхает Вероника. Минут через десять Вероника уже пьет свой первый коктейль. Процесс пошел.

Говорят, в консумации ей нет равных, и за вечер она может выпить до 25 коктейлей. А еще у нее договоренность с барменом, который заменяет алкоголь соком, чтобы не опьянеть. Однажды счет за угощения был настолько велик, что клиент отказался платить. В течение двух часов она уговаривала его рассчитаться. И уговорила! С тех пор ее в агентстве уважают, стараются подражать. Кстати, если бы уговоры не подействовали, оплачивать счет пришлось бы самой Веронике. Это правило распространяется на всех девушек.

Нередко гости заведения влюбляются в тех, кто там работает. Приходят с шикарными букетами, приносят подарки. Уговаривают встретиться вне агентства. На этот случай руководством предусмотрены четкие правила: никаких нерабочих отношений. Обмениваться номерами телефонов категорически запрещено. За нарушения предусмотрены штрафы. Оно и понятно – если девушка станет зарабатывать на стороне, все деньги пройдут мимо кассы.

…Официант приносит мне бокал вина. Это знак внимания от одного иностранца. Мне надо подойти к его столику. «Новеньким везет», – многозначительно. вздыхает Юля.

Стараюсь держать осанку, сажусь. Незнакомец оказался голландцем Патрик. Я решила блеснуть знанием нидерландского языка, что немедленно принесло мне бонус – консумационный коктейль. Ура, первый заработок почти в кармане! Патрик расспрашивает меня о том, давно ли я работаю, нравится ли мне тут. Отмечает мой нидерландский акцент. Непринужденно заказываю второй коктейль. Патрик сразу пытается понять, но что он может рассчитывать, пригласив меня в качестве спутницы на ужин с деловыми партнерами. Уверенно объясняю, что только на сопровождение. Замечаю разочарование на его лице.

Честно говоря, очень неловкая ситуация. Пытаюсь объяснить, что в агентстве есть девушки, готовые на большее. Однако у Патрика весомый аргумент в мою пользу – никто другой здесь не говорит по-нидерландски. Для него это важно. В итоге приходим к консенсусу: я пообещала после ужина оставить свой WhatsApp (пришлось рискнуть, чтоб не уйти домой с пустыми руками). Патрику приносят счет, куда уже включили стоимость моего выезда. Через десять минут получаю конверт со своими «процентами» – ровно 800 гривен. Зарплату за выпитые коктейли мне выдадут на следующий день.

Деловой ужин заказчика проходит в элитном ресторане Киева —Buddha-bar на улице Крещатик 14. Все участники также со спутницами. Из агентств они или нет – понять сложно. Разговор исключительно на французском, кроме меня из девушек никто ничего не понимает. Собственно, много от нас и не требуется. – улыбаться и кивать головой. Через час начинаю скучать и украдкой смотреть на часы. Наконец, после очередного тоста кто-то из иностранцев предлагает переместиться в ночной клуб Shooters. Такая перспектива меня совсем не радует, ведь завтра к 10 утра на работу…

Судорожно ищу оправдание, чтобы не ехать – по правилам за мою «аренду» заплачено, и я должна отработать до конца. К счастью, у Патрика в 7 утра самолет в Амстердам, и ехать в клуб вместе со всеми он не собирается. «Пойдем, я посажу тебя на такси», – небрежно бросает он. Стараюсь не показывать. радости, боюсь обидеть галантного клиента. Выходим на улицу. Патрик открывает дверь машины, кладет мне в руки чаевые – 70 евро. Целует в щеку. «Спасибо за прекрасный вечер. Я позвоню тебе завтра утром» – вот и все, свобода. Хочется обо всем забыть.

Итак, сегодня мне повезло, и за 6 часов работы в эскорте удалось заработать 2 тысячи гривен. Еще пятьсот за коктейли должны выдать завтра. Дополнительный бонус – вкусный ужин в дорогом ресторане. Возможность почувствовать себя настоящей леди из высшего общества. Из очевидных минусов – от хождения на шпильках безумно болят ноги. Волосы пропахли сигаретным дымом, а новое платье испорчено красным вином.

Несмотря на то что я не сделала ничего «такого», на душе как-то неприятно. Острое чувство, что меня использовали. В общем, быть живым товаром мне не понравилось. Эта работа не для меня. На вкусный ужин я и сама как-нибудь заработаю. Тем более, недавно прочитала замечательную статью про работу в Израиле для девушек. Благодаря которой я узнала много полезных фактов. Теперь я самостоятельно смогу найти лучшие вакансии в Тель-Авиве. Благодарна автору статьи за то что она поделилась своим опытом и подсказала много отличных идей.