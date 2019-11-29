Проститутки Одессы предлагают эскорт услуги теперь по новому

Пару недель тому назад одна моя знакомая решила заработать денег к новогодним праздникам. Изучив все возможные варианты, она пришла к мнению что молодые и красивые проститутки Одессы оказывая эскорт услуги зарабатывают больше всех. Лена (имя знакомой) – симпатичная обычная девчонка 19 лет, 170 см рост, стройная блондинка без лишнего веса. Это был её первый опыт в сфере интим услуг. Так как основное время она является студенткой юридического факультета. Где так же близится конец учебного семестра и так же нужны финансовые средства чтобы сдать некоторые зачеты.

И так решение принято, теперь осталось понять как стать эскортницей. Оказывается найти эскорт работу в Одессе не так легко как может показаться на первый взгляд. Для этого понадобилась помощь google. В первую очередь нашла тему о своём городе на форуме эскортнице. Где подчерпнула некоторые полезные советы опытных участниц.

Следующий шаг Подруга методом дедукции определила что нужно посмотреть на ситуацию глазами мужчины который хочет найти интим знакомства в Одессе. Первое что попало в поле зрения это интим объявления на ukrgo сайте в разделе знакомств. Но почитав больше информации, ей подсказали что главный минус укр го, администрация сайта тесно сотрудничает с полицией. Выбора нет, так как они являются официально зарегистрированным лицом и обязаны отвечать на запросы полиции. Учитывая что при подачи объявления на укргоу им известно Ваш IP и серийный номер устройства, Лена решила не рисковать.

После этого она рассмотрела эскорт сайты которые выдал поиск по запросу «проститутки Одессы». Но они не подошли по двум причинам:

Дорогая стоимость размещения анкеты. Сайты контролируют сутенеры.

Второй пункт свидетельствует о том что её тут же сдадут в полицию. Все понимают что правоохранители как и все хотят кушать, но платить Лене нет смысла это всего лишь временная подработка для студента.

Ситуация казалась безнадёжной, но на третий дань поисков подруге повезло. Ей посоветовала одна знакомая новый способ где предлагают эскорт услуги в Одессе, который она испытала на личном опыте. Это телеграмм группа «комсомолка ua» https://t.me/komsomolka_ua так же, запасной вход через страницу блога «Шпаргалка эскортницы».

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В итоге у Лены получился отличный опыт как заработать. Единственное что она советует это девочкам которые осторожничают, не самой писать предложение а выбирать сообщения в которых парни ищут девушек для знакомств. И внимательно проверять личность. А в целом всё отлично получилось.