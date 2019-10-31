Эскорт работа инсайд, записки эскортницы

Многие модели и обычные девушки зарабатывают предоставляя эскорт услуги. Ещё больше желающих узнать как работает этот бизнес и тоже получать деньги. Плюс ежегодно растёт количество авантюристов которые хотят испытать себя в роли сутенера. Для всех этих людей я поделюсь своим опытом и опубликую одну историю. Суть которой заключается в том как выглядит один из самых эффективных методов по привлечению девушек на работу в агентство.

По определению многие люди по своей сущности доверчивы. Часто наивно верят в откровенное враньё. Возможно это одна из форм самообмана в надежде на светлое будущее. Но если тебе нужна эскорт работа с высоким доходом и без риска – нельзя быть доверчивой. Это фатальная ошибка.

Ниже добавлена моя переписка опубликованная личном блоге «Шпаргалка для эскортницы». В которой обращение к одному из Израильских работодателей. Которые полным ходом оккупировали нашу болталку для девочек. Схема работы очень проста. Агентство запустили в группу несколько менеджеров которые ищут девушек на работу к ним. Они от лица девушек стали регулярными участницами нашего сообщества. С целью невзначай давать «подсказки» где максимально может заработать девушка денег. Соотвественно рекомендуя своё агентство. Допускаю что многие поверили в эти уловки, потому что выгнать их было довольно сложно.

‼️ О АГЕНТСТВАХ И ИХ ПОВЕДЕНИЮ В ГРУППАХ‼️

Пишу здесь свою точку зрения относительно скандала в болталке произошедшего на днях. Решила здесь изложить мысли что бы не писать каждый раз тем кто недоволен в данной ситуации. Так же сохранится как правило на будущее, если появятся ещё такие «умные» агенты.

‼️СУТЬ СИТУАЦИИ‼️

Девочка работала в Израиле с агентством. В итоге ушла от них как я понимаю недовольная отсутствием работы или что то в этом роде. Агентство в свою очередь распространило информацию о девочке по все возможным ЧС. Обвиняя её в краже денег, девочка отрицает.

Ну это как бы их личное дело девочки и агенства. Но своими поступками агентство вмешало в эту ситуацию.

‼️КАК НЕЛЬЗЯ СЕБЯ ВЕСТИ В БОЛТАЛКЕ‼️

Так как поступило агентство, так нельзя себя вести в болталке. При появлении вышеупомянутой девочки в болталке. В группе появился директор агенства (несколько ников: MMA, Алекс, IOS из тех что известны мне.) Принявшись обвинять в хищении девочку при этом оскорблять.

‼️КЛОНЫ АГЕНТСТВА САМИ СЕБЯ СПАЛИЛИ‼️

Дальше началось ещё интереснее. Кинувшись в помощь директору себя спалили клоны агентства, активные участники болталки. Принявшись дружно пенать девочку обвиняя в краже и оскорбляя. После этого эти пользователи включили дуру и в говорили что они посторонние девочки, и не имеют отношения к агентству.!!!!

Ну если кто то из адекватных людей верит что реальная нейтральная Девочка поверит на слово неизвестному агенту и проявит инициативу напав на девочку с претензиями и оскорблениями ну или просто страмя девочку поддержит агентство. Киньте в меня камень кто в это верит.

Это ситуация касается лично девочки и агента. И не у одного человека со стороны не будет желание лезть в чужую ситуацию.

‼️ЧЕМ ЭТО ВРЕДИТ НАШИМ ГРУППАМ И ПОЧЕМУ Я ЗАБАНИЛА КЛОНЫ‼️

Главное основное правило наших групп это НЕЙТРАЛИТЕТ и ОБЪЕКТИВНОСТЬ. Я баню только в случае спама, нарушения правил, и явно неадекватных личностей. В НАШИХ ГРУППАХ ВСЕ НА ОДИНАКОВЫХ ПРАВАХ.

БОЛТАЛКА является некоммерческой группой для общения эскортниц. Создана что бы не флудили основную группу где предложения по существу. То есть все общаются на любые темы по поводу и без.

Но благодаря появлению той девочки, ярко проявилась группа пользователей. Оказавшись фанатами того агенства. Могу допустить что данная группа товарищей ВОЗМОЖНО находилась с целью пропаганды работы в агенстве за которое они так переживают.

Я не маленькая и всё понимаю. И понимаю что подобная скрытая пропаганда является инструментом по вовлечению девочек. Так делают многие агенты, скауты. По этому советую тем кто ищет надеются на собственную логику и включать мозги а не спрашивать хорошее агентство.

‼️НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВРЕД ГРУППАМ‼️

В итоге мной было забаненны ряд пользователей которые активно осуждали девочку. При этом они искренне удивляются и возмущены почему я их забанила.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ. Болталка это бесплатная ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА для всех желающих девочек из темы. И грубо ошибается любой агент или скаут решивший что они там имеют некие особые права и могут пенать своих недругов.

ТОВАРИЩИ АГЕНТЫ РЕШАЙТЕ ВАШИ РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Наша Болталка это не храм правосудия и не надо там выяснять отношения. Тем более при этом оскорбляя других пользователей.

Я не имею никакого желания вникать в ваши ситуации и изучать переписки выясняя кто прав и кто виноват. Тем более даже если я потрачу пару часов своей жизни и сделаю вывод, это ничего не поменяет.

НЕ НАДО ДУМАТЬ ЧТО ВЫ САМЫЕ УМНЫЕ. Все прекрасно видят и понимают кто куда гнёт ситуацию. Мне уже поступило несколько жалоб от девочек возмущённых образовавшейся вашей группой товарищей. И несколько забаненных агентов за рекламу в болталке упрекают меня а почему им можно пиарится, а мне нельзя…. И перечисляют разные люди одних и тех же Ваших пользователей.

‼️ЭПОГЕЙ НАГЛОСТИ АГЕНТОВ‼️

Эпогеем наглости в этой ситуации агентов стало даже не образовавшийся кружок по интересам в болталке. А то что они как у себя дома начали ущемлять другого пользователя (девочку). Обвинять и оскорблять! И мне пофиг кто там из Вас прав! Выясняйте это между собой. НЕ ОДИН АГЕНТ В БОЛТАЛКЕ НЕ БУДЕТ ПЕНАТЬ НЕ ОДНУ ДЕВОЧКУ с которой они не сработались.

‼️ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА БАНА‼️

Забанила я Вас всех что Вы в болталке себе позволили как у себя дома обвинять и обзывать девочку! Ещё и требовать забанить её. АЛЁ! Это общая группа девочек и свои личные претензии оставляем вне группы.

Я допускаю что жаба за возможно пару сотен баксов которые вы недозаработали взяла вверх над здравым смыслом у Вас. И Вы толи по глупости то ли от жадности ярко выделили в группе ваши клоны. Хотя считаю это глупо.

Но я слава Богу нахожусь в здравом уме и при памяти. Поймите важную вещь. Реальные девочки заходят в болталку и наверное каждая видит и понимает размах Вашей наглости. И если бы Вас я не забанила, болталку бы покинули все адекватные девочки. Представьте что и я бы сошла с ума и заняла Вашу позицию и накинулась бы на ту девочку. И что? Все бы посмотрели и подумав про себя что в Болталка создана для пропаганды агенства некого Алекса. И в итоге в болталке бы осталась я и Ваши клоны.

В таком случае мне проще ужалить болталку, чем убить к ней доверие таким позором. По этому Вы или действительно не понимаете что общая группа ДЛЯ ДЕВОЧЕК. И если она будет работать под Ваши интересы, там никого кроме Вас не останется. В итоге будете друг друга заманивать к себе работать.

Или же Вы это осознаёте и специально себя так ведёте во вред репутации группе. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ВРАГИ И ВРЕДИТЕЛИ.

‼️ИТОГ‼️

В течении последних дней Вы мне писали с ваших акаунтов возмущаясь что я забанила Ваши клоны. Сейчас вот нашла время и дала развёрнутый ответ на Ваши негодования.

Исходя из вышеизложенного считаю подобное поведение агентов в наших группах НЕ ДОПУСТИМЫМ! Так как убеждена, если я начну лоббировать интерес любого агенства, репутация групп тут же рухнет. И в группе останется я и то агентство.

По этому считаю правильным отправку в бан пользователей которые активно пенали девочку и испытывали сильные душевные волнения из за того что агентство недозаработало пару сотен баксов.

ПО ЭТОМУ ПРОШУ ВСЕХ АГЕНТОВ УСВОИТЬ ЭТО СВЯЩЕННОЕ ПРАВИЛО. Решайте Ваши проблемы самостоятельно. И гоните из головы прочь мысли что наши группы будут банить девочек с которыми Вы не сработались.

БОЛТАЛКА СОЗДАНА ДЛЯ ДЕВОЧЕК И ТАМ ВСЕ РАВНЫ. Как я уже сказали подобное поведение недопустимо. Потому что это не правильно, не справедливо и негативно отразится на репутации групп. Если кто то с этим не согласен, можете покинуть наши группы.

Надеюсь доходчиво ответила и объяснила позицию. Группы созданы для общения, для поиска информации и тем. Но не для того что бы вникать в проблемы агентств и выяснять кто прав, а кто виноват. Если нужна эскорт работа, все знаются искать её надо в этой группе, лучше и быстрее ничего нет.

Всем добра и счастья 😉

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⚠️Если есть вопросы, жалобы, предложения, пишите мне в телеграмм в ЛС: @alenka_admin

P.S

Как видите агенство не стало использовать стандартный метод по привлечению желающих к сотрудничеству. Они воспользовались популярным сайтом на котором предлагается любая работа для девушек komsomolka.work где можно бесплатно добавить объявление и без проблем найти работу девушке. Эти люди пошли путём обмана, выдавая себя за девушек. Это и есть одна из распространённых уловок ненадёжных работодателей. О которой должны знать все девушки ищущие работу. И не доверять отзывам незнакомых лично людей. Соблюдение данного правила будет гарантией стабильной высокооплачиваемой работы без риска для себя.