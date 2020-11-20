Як правильно робити мінет

Сексолог Ванесса Марін розповідає, як стати майстром оральних ласк і самій отримувати задоволення від процесу. Ванесса Марін (Vanessa Marin) Психотерапевт, сексолог.

Займіть зручну позу

В середньому чоловіки досягають оргазму за три-п’ять хвилин, так що занадто турбуватися про комфорт не потрібно. Але знайти позицію, яка буде для Вас обох, все-таки варто.

Як правило, дівчині легше стояти на колінах (підклавши під них подушку чи ковдру, якщо все відбувається на підлозі). Партнер може стояти або сидіти на краю ліжка, щоб можна було відкинутися назад.

Додатковий плюс цієї пози — захоплюючий вид для чоловіка. Щоб зробити видовище ще більш пікантним, перейдіть до дзеркала. Дивитися в нього, авжеж, можете ви обидва.

Починайте правильно

Більшість чоловіків, з якими я спілкувалася, казали, що не люблять довгих прелюдій. Деякі навіть зізнались, що їм стає ніяково або лоскотно.

Звичайно, ви можете розігріти чоловіка перед мінетом, але робіть це швидко. Спробуйте пестити його язиком або пальцями через спідню білизну або торкайтесь пенісу, можно поцікавитись, чого б хотілося партнеру.

Якщо хлопець не перебуває в стадії бойової готовності, як тільки ви залишитесь без одягу, скористайтеся ситуацією. Візьміть весь член в рот і пестить язиком, поки пеніс не збільшиться (можливо, це єдиний момент, коли вам випаде така нагода, так що насолоджуйтесь!). Після настання ерекції повільно оближіть пеніс знизу до голівки.

3. Освойте базову техніку

Після прелюдії основна частина? Ні, спочатку треба зробити пеніс вологим. Для цього кілька разів пройдіться ротом вгору-вниз по члену, щільно притискаючи до нього язика.

Спробуйте вибрати і використовувати максимальну кількість слини і не турбуйтеся, якщо вона недбало стікає це навіть на краще. Але стежте за зубами: вони не повинні брати участі в процесі! Тепер, коли підготовка закінчена, починайте задійте руку разом з ротом.

У більшості людей вуста не настільки великі, щоб помістився пеніс середнього розміру, так що рука — ваша головна помічниця.

Оптимальний варіант: використовувати руку для стимуляції стовбуру члена, а вуста-для головки. Майте на увазі, що стовбур не настільки чутливий, як інші інтимні чоловічі зони, тому не бійтеся його стиснути. Головка, навпаки, дуже ніжна, руку для стимуляції члепа, а рот для неї те що трєба.

А тепер техніка. Щільно стисніть пеніс в руці, піднесіть вуста до голівки і уявіть, що ці дві частини вашого тіла пов’язані. Потім починайте рухатися вгору-вниз вздовж члену протягом декількох хвилин. Це стандартна вправа, до якоЇ ви можете повертатися впродовж всього мінета.

4. Приділіть увагу яєчкам

Про мошонку часто незаслуговано забувають зіставляючи без уваги.Не робіть цієї помилки. Після того як підхопити ритм з базовою технікою, переходьте до наступного кроку.

Візьміть яєчка в вільну руку. Пам’ятайте: вони чутливі, тому вам потрібно бережно з ними поводитись. Якщо пестити ледь торкаючись, чоловіку може бути лоскотно, а якщо дуже натиснути, можна завдати болю . Одночасно можно пестити мошонку пальцями, продовжуючи робити мінет. Обережно затиснувши шкіру великим та вказівним пальцями, спробуйте водити вздовж стовбуру зверху до низу.

Потім пестіть цю область вустами, продовжуючи стимулювати член рукою. Спробуйте облизати яєчка, та помістіть їх до ротової порожнини.проведіть язиком між ними.

5. Не забудьте про простату

Очолює рейтинг найбільш часто ігнорованих зон, звичайно, анус і простата. Для багатьох гетеросексуальних чоловіків стимуляція цих місць недопустима. І дуже даремно! Але все ж, перш ніж спробувати втрутитись в зону табу,, запитайте дозволу у партнера.

Якщо хлопець не готовий пустити Вас до анусу, спробуйте стимулювати його проміжність. Вона найкраще реагує на тиск для цього можна використовувати костяшки пальців.

Якщо ж партнер готовий до анальним ігор, перше, що вам потрібно, — силіконовий лубрикант. Змастіть ним вказівний палець і обережно намацати анальний отвір. Щоб потрапити в середину досить легкого натискання. Якщо партнер піддасть стегна назустріч вашій руці, просуньте палець глибше. Вам потрібно проникнути всього на кілька сантиметрів вглиб, а потім акуратно рухати пальцем взад-вперед.

Коли справитесь і з цим завданням,, спробуйте досягти золотого мінет-стандарту: один палець в анус, решта пальців цієї руки пестять мошонку, інша рука і рот — пеніс. Миттєвий оргазм гарантований.

Як тільки освоїте базову техніку, спробуйте до експерименти. Кожна людина це індивідуальна особистість, отже до кожного чоловіка треба знайти свій шлях як доставити задоволення.

Ось кілька прикладів:

Спробуйте пестити язиком нижню частину члену, одночасно рукою стимулюйте стовбур, пенісу.

Приділіть особливу увагу вуздечці, ця область у багатьох чоловіків найбільш чутлива.

Спробуйте пестити кінчиком язика вгору-вниз та з одного боку в інший, також спробуйте смоктати чоловічий орган.

Продовжуйте стимулювати член рукою, а головку пестити тільки вустами.

Додайте до базової техніки кругові рухи рукою. Висуньте язик та легенько побите по ньому членом. При цьому можно дивитись в очі партнера. Це додатково дуже збуджує чоловіків.

Потім можна влаштувати невеликий перепочинок своїй щелепи. Для більш тривалої перерви використовуйте вуста, обличчя та груди (можете просто тертися ними об член).

Відмінна альтернатива — почергова оральна та ручна стимуляція.

Не намагайтеся використовувати всі прийоми відразу. Для початку зробіть парочку і запитайте, що сподобалося партнеру, або стежте за його реакцією.

7. Грамотно кінчайте

Вічна суперечка: ковтати або не ковтати? Що тут скажеш? Якщо ви дійсно огидна сперма тоді тримайте поруч з ліжком серветки, щоб непомітно позбутися від неї. Інший варіант дозволити спермі витекти на пеніс в момент, коли висовуєте його з рота.

Але подумайте ще раз гарненько. Як ви себе відчуєте, якщо партнер відразу після куннилингуса побіжить чистити зуби?

Звичайно, генітальні рідини не бабусин компот, але мова йде про пару чайних ложок. Та й взагалі, смаки змінюються…

8. Полюбіть мінет

Головна порада, яку треба взяти з цієї статті, неймовірним мінет робить ентузіазм. Для партнера немає нічого кращого, ніж знати, що вам дійсно подобається сосати член хлопцю.

Відмінний спосіб проявити ентузіазм це ініціювати мінет. Не бійтесь здивувати свого коханого коли він тільки прокидається або входить до будинку. Скажіть, що хочете зробити йому приємно, коли дивитися класний серіал або вечеряєте в ресторані.

Зберігайте цей настрій протягом усього процесу. Стогніть. Дивіться йому в очі і посміхайтеся. Вийміть пеніс з рота і пестіть їм своє тіло. Говоріть, як вам добре.

Ви станете гуру мінету, коли щиро полюбите його. А це, насправді, дуже просто: адже так круто повністю контролювати чиєсь задоволення.

источник стати на русском.