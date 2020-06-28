Интимсити: вход — рубль, выход — два

Anfisa Sobchak
Jun 28 · 2 min read

Посмотрела статистику Yandex и замёрзла, оказывается ежемесячно сотни тысяч желающих пренебрегая блокировки РКН ищут как зайти на intimcity. Интересно до кризиса сколько тогда было…

Ладно, без лишнего текста, мошенничества и ссылок на левые сайты. Индивидуалок кнопотуличка перенесёт бесплатно! Потому что переправа, в обитель разврата, находится в блоге для эскортниц.

ПОМЧАЛИСЬ!

Как зайдёте листайте ниже, там увидите кнопку, нажмёте и понеслись. До неё написано что бывает с теми кто лазит где не надо. Если умеешь читать, советую изучить.

А Вас Штирлиц, я попрошу остаться…

Мужчин попрошу на минуту задержаться и прежде чем направится в Содом и Гомору, задуматься, оно Вам надо? Чтобы принять правильное решение рекомендую включить красивую музыку.

Кто из СССР и кому показывали в детстве телевизор, смотреть обязательно!

Согласись потрясающе?! Мне тоже нравится. Just Play называются. Из столицы кстати.

Предлагаю тратить деньги не только на Московских проституток, а зайти и сделать донат этим двум красивым и талантливым девочкам.

Жалко? У хорошей путаны только доплата за анал стоит как пол пианино, так что не прибедняйся.

Чтобы культурно развиваться и был достойным членом общества, обязательно посещай не только интимсити. Для начала подпишись на социальные сети этих девочек.

И возьми за правило, прежде чем заказать порочную женщину, скинь пожертвование этим что красиво играют. Если не помогать талантливым людям, у нас кроме интим сити и Соловьева скоро ничего не останется…

Вход на сайт интимсити
Вход на сайт интимсити
Anfisa Sobchak

Written by

Anfisa Sobchak

Привет я обычная девочка, ничего особенного.)

Anfisa Sobchak

Written by

Anfisa Sobchak

Привет я обычная девочка, ничего особенного.)

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