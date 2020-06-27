Сколько стоит продать девственность и как это сделать

Anfisa Sobchak
Jun 27 · 2 min read

Сколько стоит продать невинность? В среднем 5000$ минус процент 30/50. Если это стоит дороже, то это будет без защиты или с извращениями. Но это лишь вершина айсберга, самое главное что скрыто под водой читай ниже.

Лайфхак как продать или купить девственность
Лайфхак как продать или купить девственность

Многие малолеток заинтересовала подобная коммерческая сделка. А как по другому? Регулярно государственные СМИ рассказывают очередную девочку подростка выставившую целку на продажу.

Естественно спрос порождает предложение. В результате на тематических досках объявлений существует отдельная рубрика где не дорого можно купить право первой ночи. С помощью такого ресурса каждый желающий может моментально найти покупателя или продавца.

Стоит отметить что новый способ заработка для девушек-подростков широко распространён как в России, так и в Украине. Желающих полно в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, а некоторые даже ищут покупателей побогаче за границей.

Но прежде чем решиться на эту авантюру, прочитай сразу все вероятные негативные последствия которые перечислены здесь. Это поможет тебе принять правильное решение.

Недостатки продажи невинности

Решать вам: если вы из деревни и все равно дадите первый раз алкашу с района, может, в этом случае игра стоит свеч. Ну и знайте, что вас обманут 1000 %.

Скорее всего вам 18–19 лет и вы совершенно не разбираетесь в жизни, в людях и в товарно-рыночных отношениях. Жестко?! А как ещё с вами?! Ну что за бизнес-план? Кому нужна ваша девственность?

Не встречала нормального мужика, который сказал бы что-то хорошее про первый сексуальный опыт. Слёзы, сопли, кровь. Ещё и сосать не умеете. Психологически здоровому мужчине не нужна девственница за деньги.

И помните: секс за деньги — это не тот секс, что вы видели в красивом фильме. Это секс за который заплатил заказчик, и он будет делать что хочет, а не что хотите вы.

Но эти правила не касаются вас, если вы «бренд». Если у вас 100500 подписчиков в instagram или вы невероятно похожи на ребёнка 12 лет с ангельским лицом. Тогда получится продать свою невинность за очень дорого и даже несколько раз.

Менеджеры, торгующие несовершеннолетними девственницами

Я не знаю кто отчаяннее: вы или люди в ужастиках, которые идут ночью в самый темный подвал в заброшенном здании. Вас же линчует толпа, ну или совесть чуть попозже постучит в дверь… Но вероятнее всего настигнет правосудие. Так как, сексуальная эксплуатация несовершеннолетних строго карается по закону.

Если остаются сомнения, рекомендую прочитать мнения на форуме где девочки делятся историями про куплю-продажу невинности. Чем обычно заканчивается дефлорация за деньги там можно узнать как это на самом деле.

Что думаете о продаже девственности Вы?

Anfisa Sobchak

Written by

Anfisa Sobchak

Привет я обычная девочка, ничего особенного.)

Anfisa Sobchak

Written by

Anfisa Sobchak

Привет я обычная девочка, ничего особенного.)

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