Chef exécutif de l’Atelier de Joël Robuchon à Paris Saint Germain, Axel Manes compte parmi les plus jeunes chefs étoilés distingués par le Guide Michelin.

Né en Belgique, il grandit auprès de son oncle qui s’occupait d’une brasserie. Il y découvre très précocement le monde de la restauration et ses métiers qu’il commence à exercer avec passion dès l’âge de 13 ans.

Poussé et déterminé à se former auprès des meilleurs, Axel Manes fait ses premières armes à Bruxelles dans le restaurant Comme chez soi qui affiche à l’époque 3 étoiles au Guide Michelin, avant de partir vers diverses contrées pour réaliser son tour de France gastronomique afin de perfectionner sa connaissance du métier au plus près du terrain et au plus haut de l’exigence gastronomique.

En savoir plus :

https://www.linkedin.com/in/axel-manes-967544228/ https://viadeo.journaldunet.com/p/axel-manes-7963162 https://www.doyoubuzz.com/axel-manes