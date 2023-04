Je n’aime pas le dogmatisme et je n’ai pas assez de recul pour dire qu’il FAUT respecter ces 9 points à la lettre. Mais je trouve intéressant de prendre le temps de se pencher sur chacun d’eux afin d’observer en quoi ils peuvent renforcer notre code (et donc offrir le meilleur à nos utilisateurs finals).

Vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec le développement informatique ? (et je vous remercie de poser la question). Eh bien il faut prendre en compte le principe d’ entropie logicielle . Plus un projet logiciel perdure dans le temps, plus il subira des ajouts, des modifications, des corrections, plus il perdra en stabilité. Retoucher du vieux code ou en rajouter du neuf peut provoquer des effets de bords. Imaginez ça à l’échelle d’un projet de plusieurs dizaines de milliers de lignes sur lesquelles sont passées des dizaines d’équipes.

Les objets callisthéniques, ou comment coder des trucs plus légers qui durent plus longtemps.

One level of indentation per method

Quand vous écrivez une méthode avec un for imbriqué dans un autre for , lui-même dépendant d'une troisième boucle, vous pouvez en conclure que cette méthode fait beaucoup trop de choses. Dans un monde idéal, une méthode ne devrait avoir qu'une seule responsabilité. Ou si vous préférez : une seule raison de subir une modification. Prenons l'exemple suivant :

function getBoatContentsCountByProvider(boat: Boat, provider: Provider): number {

// 1er niveau d'indentation, parfait

let providerShipmentsCount = 0;

for (const container of boat.containers) {

// 2nd niveau d'indentation, meeeh

if (container.provider.id === provider.id) {

// 3ème... ça fait beaucoup là non ?

for (const content of container.contents) {

// on disait quoi déjà ?

shipmentCount += content.length;

}

}

}



return providerShipmentsCount;

}

Au-delà d’enfreindre le principe de séparation des responsabilités, cet exemple de code est très difficile à relire (et donc à maintenir). Il s’y passe des tas de choses techniques et en comprendre la raison d’être fonctionnelle demande un effort de suppositions. Même si ce code aurait pu être encore plus cryptique avec des boucles for(let i = 0...) , chaque ligne ajoute un nouveau niveau d'abstraction, de contexte et autant de variables locales qui demandent un effort supplémentaire de traduction. Si vous n'êtes pas convaincus, imaginez ce genre de gymnastique sur une base de code mille fois plus ample. Pour que cette méthode getBoatContentsCountByProvider résiste au temps qui passe, elle ne devrait pas décrire comment elle fait les choses mais plutôt ce qu'elle fait.

Voici comment nous pourrions ré-usiner cet extrait afin d’aller dans le sens de notre première règle :

function getBoatContentsCountByProvider(boat: Boat, provider: Provider): number {

const providerContainers = getProviderContainers(boat.containers, provider);

const containerContents = getContainersContents(providerContainers);



return containerContents.length;

}



function getProviderContainers(containers: Container[], provider: Provider): Container[] {

return containers.filter((container) => container.provider.id === provider.id);

}



function getContainersContents(containers: Container[]): Content[] {

return containers.map((container) => container.contents).flat();

}

Vous voyez, le code final peut encore être amélioré, mais dorénavant chaque méthode et sous-méthode remplit une seule fonction. Cela n’empêchera jamais les effets de bords à 100%, mais dorénavant les composants de votre logique métier sont délimités et le risque pour que votre vous du futur ou vos collègues se méprennent sur le sens de votre algorithme est d’autant plus réduit.

Don’t use the ELSE keyword

Les usages des if / else dans notre code sont légions. Mais si on y regarde de plus près, le else n'est rien d'autre qu'une condition à la marge. C'est la condition qui n'a pas été traitée par toutes celles qui la précèdent dans la chaîne de if / else if . Et lorsque les différentes conditions s'achèvent par un return ou une exception, on peut très facilement les rendre plus lisibles.

Regardons cet exemple basique :

function userCanBuyAlcool(user: User): boolean {

if (user.age < 18) {

return false;

} else {

return true;

}

}

Ce bout de code peut être simplifié de la façon suivante :

function userCanBuyAlcool(user: User): boolean {

if (user.age < 18) {

return false;

}



return true;

}

Résultat : En faisant l’économie du mot clé else , le code s'en retrouve un poil plus rapide / facile à lire. On pourrait même envisager de le simplifier encore un peu :

function userCanBuyAlcool(user: User): boolean {

return user.age >= 18

}

Cet exemple est simple car il était malgré tout facile de déduire quelle était la condition cachée derrière le else . Mais plus la suite de conditions est longue, plus le cerveau doit faire un gros effort pour comprendre quelle condition renfermait le else .

C’est alors qu’il peut être intéressant de se tourner vers le concept de early return. L’idée est de traiter dans notre code en tout premier les conditions négatives puis seulement après, les conditions positives.

L’exemple suivant l’illustre bien :

if (isLogged()) {

if (aCondition()) {

// 1ère ligne de logique

// 2ème ligne de logique

// 3ème ligne de logique

// 4ème ligne de logique

// 5ème ligne de logique

// 6ème ligne de logique

// 7ème ligne de logique

} else if (anotherCondition()) {

// 1ère ligne de logique

// 2ème ligne de logique

// 3ème ligne de logique

// 4ème ligne de logique

}

} else {

throw new Exception();

}

Le code peut être pénible à lire car le cerveau doit traduire 4 conditions. Avec un peu d’huile de code (haha), voici le résultat que l’on peut obtenir en suivant le concept du early return :

// condition négative

if (!isLogged()) {

throw new Exception();

}



// conditions positives (le gros de notre logique métier)

if (aCondition()) {

// 1ère ligne de logique

// 2ème ligne de logique

// 3ème ligne de logique

// 4ème ligne de logique

// 5ème ligne de logique

// 6ème ligne de logique

// 7ème ligne de logique

} else if (anotherCondition()) {

// 1ère ligne de logique

// 2ème ligne de logique

// 3ème ligne de logique

// 4ème ligne de logique

}

S’occuper en premier lieu de la condition qui s’achevait en erreur permet de se focaliser sur le traitement métier. Nous sommes passés à 3 conditions. La première est vite résolue par notre cerveau : c’est un cas à la marge que nous pouvons donc vite laisser de côté pour nous concentrer sur le cœur même de la logique.