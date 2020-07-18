Я давно обещала эту новую рубрику… В которой буду рассказывать об проститутках и эскортницах в медийном пространстве. Так же про известных и эпатажных персонах в тусовке ценителей платной любви. Начнём, пожалуй, с самой популярной instagram эскортницы всей России — Олеси Малибу.
А теперь подробно про нашу знаменитость.
Биография
Дата рождения: 7 сентября 1989 года.
Место рождения:
- Страна: Российская Федерация (СССР).
- Город: Королёв.
Олеси Кожевникова (Малибу) родилась 7 сентября 1989 года в подмосковном Королеве. Семья Олеси жила скромно, но девушка мечтала о том, что, когда вырастет, станет очень богатой.
В школе над Олесей смеялись и наградили прозвищем Крыса. Окончив 9 классов, поступила в финансовый колледж. Хотела стать банковским работником, но вскоре кардинально изменяла свое решение. Олеся работала менеджером по продаже объектов недвижимости, консультантом в спортивном магазине, дилером популярной марки косметики и т.д.
Кумиром Олеси является голливудская звезда Памела Андерсон. После просмотра сериала «Спасатели Малибу» Олеся захотела стать точной копией Памелы, тогда и появилась Олеся Малибу.
Первую пластическую операцию по своему преображению блондинка сделала в 18 лет. Далее у нее стали появляться поклонники, которые обеспечивали ее запросы. В результате Олеся вставила белоснежные импланты, изменила форму носа, накачала губы и увеличила грудь со 2-го до 4-го, а потом и до 6-го размера.
В 2011 году Олеся Малибу стала участницей скандального реалити на канале ТНТ «Дом-2». Правда, отношений на проекте построить она не смогла. Также Малибу можно было увидеть в телешоу «Страшно красивые», «Говорим и показываем», «Давай поженимся!», «Каникулы в Мексике» и других. В 2017 году, отучившись на заочной форме обучения, Олеся окончила факультет вычислительной математики и кибернетики.
В 2018-м Малибу решила отойти от шокирующего образа и избавилась от лишнего силикона в своем теле, перестала наносить вызывающий макияж, сменила цвет волос, с кипельно-белого на каштановый. Летом того же года на канале «Пятница!» стартовал второй сезон реалити-шоу «Инстаграмщицы», одной из героинь которого стала Олеся.
Олеся, которая взяла в Instagram прозвище «Монашка», поражает подписчиков своей откровенностью. Девушка открыто делится историями из своей жизни, включая плохие отношения с матерью. Малибу признается, что была жертвой домашнего насилия: удары были настолько сильным, что у еще маленькой Олеси шла кровь из носу от побоев».
В конце августа 2019-го Малибу появилась в программе «Мужское / Женское» на Первом канале. Эпатажный имидж скандальной модели и ее жизненная позиция возмутили ведущего программы Александра Гордона.
Личная жизнь и съемка в порно Олеся Малибу
В начале 2015 года стало известно о свадьбе Олеси. Ее избранник — парень со средним достатком. Блондинка уверяла всех, что это настоящая любовь.
Но семейное счастье продлилось чуть больше недели. Избранник Олеси, сомелье Владимир, был недоволен тем, что она снимается в откровенных фотосессиях, совершенно не стесняясь, а наоборот, демонстрируя свои прелести.
А после того, как Малибу поступила предложение сниматься в порно фильмах, молодой человек окончательно решился на разрыв с ней.
Помимо этого в шоу «Давай поженимся!» эпатажная блондинка пришла со своим бывшим возлюбленным Сашей, которого, с ее слов, она не поделила с другой девушкой, поэтому они расстались.
В 2016-м Олеся Малибу встречалась с Филиппом Бароном из «Улицы разбитых фонарей». Пара познакомилась в Санкт-Петербурге, где до сих пор проживает актер.
«Он красиво ухаживал за мной, — вспоминает Олеся. — Но когда наши отношения вышли на новый уровень, стал вести себя агрессивно.
Филипп уходил и через некоторое время появлялся вновь. Он пил, что меня очень раздражало. Кроме того угрожал мне… Но теперь я счастлива, что этого человека больше нет в моей жизни».
Неудачные отношения с мужчинами
Осенью 2019-го модель Лана Медингер, также встречавшаяся с Бароном, заявила, что актер занял у нее в общей сложности 1,5 миллиона рублей и отдавать не собирается.
В 2018-м году Олеся некоторое время встречалась с Кириллом Терешиным, более известным как «Руки-базуки».
После того как «Мистер Синтол» имел необременительную связь с другой девушкой, я его послала. Кирилл стал искать со мной встречи, писал мне. Я поставила условие — сделать мне сюрприз и порадовать чем-то необычным. Знала, что денег он не даст, у него их нет.
Терешин недолго думал и направился в известный тату-салон, где набил на правой груди слово «Malibu». Потом позвонил мне, мы встретились. Вроде простила его, мы гуляли по набережной и строили планы на будущее», — делилась модель. Молодые люди даже планировали пожениться, но уже августе 2018-го Малибу разорвала помолвку из-за непрекарающихся измен Терешина.
Что думают эскортницы про Олесю Малибу
Недавно удалось пообщаться с девушками с пони социальной ответственностью.Найти из не составило труда, 24/7 они находятся в телеграмм чате “болталака” https://t.me/bolt_alka для индивидуалок. Это сообщество популярного сайта “Шпаргалка эскортницы” (shpargalka.work).
Для тех, кто не слышал толком ничего о ней, дам справку. Медийная прости и фрик-персона, которая очень любит посещать любые передачи и шоу: от “званого ужина” и “давай поженимся” до съёмки у Амирана и проекта “инстаграмщицы”. Везде себя ведёт самым похабным и вызывающим образом, чем и прославилась.
Раньше она отрицала причастность к блядским сайтам, но после того, как её несколько раз подлавливали РНТВ-шники с поличным, отмазываться стало глупо. В последнее время я не слышу от неё стандартных — “Я не такая, я рядом стояла”. Она скорее играет эвфемизмами и метафорами.
Ей как и мне, всегда 25.
На самом деле уже за 35, но выглядит бодрячком, поэтому не вижу смысла зацикливаться на возрасте. Полагаю, наибольший интерес вызывают три вопроса: как повлияла медийность на ценообразование, как попасть к легенде и как Олеся Малибу в деле?
Фейсконтроль.
Как я уже упомянула в интервью, у нормальных индивидуалок есть фейсконтроль. Всех рябых-косых, в хлам пьяным, сирых и убогих примут беспроблемно в салонах. А к индивидуалке нужно приходить в потребном виде, благо мы выбираем клиентов среди звонящих. Как можно догадаться, у Олеси Малибу фейсконтроль совсем жёсткий.
Во-первых, она просит быть без сумки, так как боится видеосъёмки, (что немудрено, ведь к ней часто ломились репортёры под видом клиентов).
Во-вторых, она встречает на улице, чтобы посмотреть на мужчину в людном месте.
В-третьих, конечно, возьмёт предоплату и наконец, предупредит, что может обыскать в квартире на предмет скрытых камер, и также просит паспортные данные+фото. Не всем хватает выдержки пройти такую полосу препятствий.
Цена по которой Instagram дива предлагает эскорт услуги
Где-то около года назад Олеся уверенно держала цену в 15 000 руб. за час. Плюс за анальный секс и минет без презерватива (МБР) пришлось бы добавить 5000 рублей. Полгода назад стоимость понизилась до 10 тысяч в час, также и сумма дополнительных эскорт услуг. А недавно видела ещё анкету на интимсити за 8000 рублей.
А всё почему?
Низкая клиентоориентированность. Ей оставляли негативные отзывы в одной анкете за другой недовольные клиенты, поскольку не получали того удовольствия, на которое рассчитывали. На текущий момент анкету за 8 тысяч она удалила, оставив только по 10000₽, но подозреваю, что это ненадолго.
Цитаты из 5 отзывов из её разных анкет
Обойдя популярные эскорт сайты Москвы, удалось отыскать пять отзывов клиентов о Малибу как об проститутке. Три из которых нашла на интиисити нл, кнопка для обхода блокировки по ссылке ниже. К примеру приведены разной давности проливают свет на наш вопрос.
ИНТИМСИТИ НЛ - безопасная кнопка вход на Intimcity nl
Если честно еще в том году хотела написать об этом сайте, всё время не было. Но самоизоляция плюс три эскортницы из…
shpargalka.work
По ссылке выше всегда можно найти кнопку с помощью которой моментально попамть на официальный сайт intimcity.
“Ни о чём! Возомнила себя непонятно кем. Трах дохлый! Кошки её рядом трутся! Короче, забудьте парни!”.
“Ленивая Олеся Малибу с переделанными некачественно силиконовой грудью и вечным запахом описанных котов в квартире. С короной на голове от скудоумия, на большого любителя…”
“О, уже за 8? Раньше встречался с ней за 10 000 рублей. Ничего хорошего сказать о ней не могу, всё было отвратительно. Я больше к ней ни ногой.”
“Бывал не раз. В макияже так и не увидел. Процесс — четвёрка, но заглянуть можно.”
“Бывал очень давно. Не вернусь.”
Позитивных откликов очень мало…
Едва ли это происки конкурентов… Личностные характеристики. Те из наших, кто знаком с Олесей Малибу лично, отмечают, что в жизни она себя ведёт гораздо спокойней и милее.
Резкая метаморфоза же происходит, когда включается камера. Либо на мужчин её душевная доброта не распространяется, либо лыжи не едут.
Эпилог.
Моё отношение к Малибу неоднозначное до конца. С одной стороны, у меня краснеют уши всякий раз, когда я вижу, как она хабалит на TV. Что она говорит и как, поскольку это автоматически формирует представление обо всех жрицах любви, как о наглых базарных бабах. При этом с завышенным и необоснованным самомнением, недалёких и истеричных, что не соответствует правде.
Однако, то, как она троллит телевизионщиков и журналистов меня иногда заставляет улыбнуться, так как они мечтают пристыдить Олесю, а она что-то каяться не спешит. За этим мне наблюдать забавно, но то, что она не очень старательна по основному профилю — у меня отбивает любые зачатки уважения.