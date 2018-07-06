Социализация ISKCON

«Ведическая культура устроена таким образом, что любой может в совершенстве осознать свою духовную природу, просто выполняя свои предписанные обязанности ради удовлетворения Верховной Личности Бога.

Све све кармани абхиратах самсиддхим лабхате нарах» — Ш.Б.11.7.8, комм.

Харе Кришна! Дорогие вайшнавы!

Пожалуйста, примите мои почтительные поклоны в пыли ваших лотосных стоп!

Вся слава Шриле Прабхупаде!

Спасибо вам всем большое за то, что спасаете мир одним даже вашим присутствием на этой планете и вашим служением Шри Кришне!

В этом своем обращении к вам я хочу донести одну важную мысль: пришло время вайшнавам включиться в социальную жизнь общества.

В предисловии к Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет:

“«Шримад-Бхагаватам» — это трансцендентная наука, позволяющая не только постичь этот Изначальный Источник, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания”

О том, что нам что-то необходимо менять во взаимоотношениях с обществом говорит множество факторов. Перечислять их здесь все подробно не буду, поскольку их каждый из вас в разной степени знает. Только отмечу, что всё, что произошло с нами на определённых этапах, было нам необходимо для определённого роста.

ИСККОН как живой организм со своими периодами роста

Так же, как человек, любая организация проходит определённые этапы развития.

Многие лекторы рассказывают об этом сейчас в семинарах о чакравидье. Различие только во времени: человек проходит переход на другой этап жизни через каждые семь лет; у организаций переход на другой этап жизни занимает различное время.

Первый этап человеческой жизни — это активность его первой чакры. Детство. Период выживания, роста, развития. В ИСККОН это — период активного роста, распространения книг, строительства храмов, защиты в судах своего права на жизнь. Дети чаще всего умирают в первые годы их жизни. Но ИСКОН выжил. Развился. Стал признанной организацией; храмы ИСККОН посещают руководители и лидеры стран, других религиозных организаций.

Второй этап жизни — обучение. Отрочество. Период активного обучения человека. В ИСККОН это — период образовательных курсов: бхакта-программ, образовательный курс бхакти-врикш, бхакти-шастри, т.д. Если на первом этапе развития книги распространялись тоннами и Шрила Прабхупада переживал, что сами его ученики его книг не читают, то сейчас на многочисленных чатах в сети интернет вайшнавы по каждому поводу демонстрируют свою большую учёность. На уровне гьяны. Теоретические знания у членов ИСККОН теперь есть. Пришло время применять эти знания в социуме.

Третий этап жизни — социализация. Юность: Период строительства отношений. Начало служения обществу посредством полученных знаний.

ИСККОН сейчас подошёл к этому этапу развития.

Религиоведам известно, что первый этап духовной жизни каждого человека и религиозной организации известен как фанатизм. Пока человек или духовная организация не окрепнут духовно, фанатизм неизбежен. Более того: в определённой мере он необходим для развития. Когда человек ещё духовно незрел и только становится на духовный путь, ему может оказать помощь разрыв с внешним миром и погружение в духовность в свободном от материальных соблазнов пространстве, где можно быстрее развить внутренний вкус отношений с Всевышним в кругу тех, кто устремлён только лишь к этой цели. И, когда человек обретёт внутренний вкус отношения с Богом — он сможет вернуться к жизни в социуме с уже совершенно иным внутренним отношением к жизни.

Здоровый фанатизм — это та изгородь, которой человек (или организация) огораживает себя от внешнего мира до тех пор, пока не обретёт достаточной силы, чтобы начать действовать как часть социума. Это- та изгородь, которая нужна для защиты хрупкого юного деревца чтобы его не сломали или не съели животные; или — та скорлупа, которая нужна для развития эмбриона в цыплёнка. Когда дерево станет достаточно крепким и сильным — ограда будет ему уже не нужна. Когда цыплёнок внутри скорлупы станет жизнеспособным, окрепнет — он должен пробить скорлупу и выйти в большой внешний мир, чтобы действовать в нём как его часть. Если цыплёнок останется внутри скорлупы — он погибнет.

На определённом этапе развития Время через различного рода воздействия побуждает нас изменить свои действия в соответствии с возрастом, которого мы достигаем.

Вайшнавам ISKCON пришло время выйти из своей скорлупы противопоставления себя окружающим людям — «карми» и стать тем явлением, которое изменит жизнь общества к лучшему, показывая своей личной жизнью на практике пример исполнения своих социальных обязанностей как подношение Всевышнему.

Необходимо отметить, что жизнь в скорлупе и жизнь в социуме немного отличны. Живя в скорлупе, мы заботимся только лишь о своей жизнеспособности; тогда как жизнь в социуме заставляет заботиться не только о своей жизнеспособности, но так же об окружающем социуме и всём большом мире, в котором мы пребываем.

Естественно, жизнь в скорлупе и жизнь в социуме «немного» отличны. Объединяет их только одно — сама жизнь. Применительно к нам — это духовная жизнь. Но уже — в других сферах влияния на социум. Пока наша жизнь проходила внутри скорлупы — мы на жизнь социума не могли повлиять очень серьёзно. Да, мы выбегали во внешний мир, в социум чтобы затащить оттуда кого-то в свою скорлупу. Но теперь пришло время нам изменить взгляд на жизнь, как пришло время для третьеклассников перейти от арифметики к алгебре. Арифметика и алгебра — это та же математика, только правила у них уже немного другие.

В арифметике детей учат, что нельзя вычитать большие числа из меньших, и им это всем ясно, понятно: если у тебя только два яблока — ты не сможешь дать пятерым людям по яблоку. Но в алгебре вводится понятие отрицательных чисел, и ученики первого и четвёртого класса могут даже подраться: «Можно вычитать большие числа из меньших!» — «Нет! Нельзя! Это нарушение правил!». Так и в духовной жизни ученики разных классов будут отстаивать каждый своё понимание, что есть служение Богу.

Живя «в скорлупе», мы руководствовались определённым наборов стереотипов и догм, которые нам помогали на определённом этапе, и от которых пришло время уже отказаться. Один из подобных догматов можно сформулировать так: любая деятельность внутри ISKCON — это преданное служение; а деятельность вне ISKCON — кармическая. То есть, нежелательная.

Вместе с тем, в Бхагавад-Гите Господь объясняет две принципиально различные вещи: тьяга и вайрагья — отречение и отрешённость. Арджуна хотел уйти во внешнее отречение, но Кришна ему объяснял, что искусство йоги заключено в отрешённости при социальной активности. Жизнь в «скорлупе» пропагандирует отречение.

ИСККОН на пороге нового этапа жизни

Когда мы начнём проповедовать не отречение, а честное пунктуальное выполнение своих социальных обязанностей в вайрагье — свободы от стремления наслаждаться плодами, в ISKCON станут притягиваться успешные благородные люди, которые честно исполняют свой долг в обществе будучи отрешёнными от плодов труда и чувственных наслаждений. Они есть и сейчас. Но сейчас они на втором плане; многие даже не знают, что они есть. Потому что они — «второсортные» преданные, потому что работают на «кармической работе», тогда как «очень продвинутые» отреклись от неё «и посвятили себя целиком Господу Кришне».

На самом деле, отречение деятельности в социуме (санньяса) запрещено в Кали-Югу. Исключение — санньяси ISKCON, цель санньясы которых — погружение в проповедническую деятельность. И — никаких доморощенных бабаджи, которые «ни рыба, ни мясо» — не посвящают без остатка всё своё время самоотверженной проповеди и не работают в социуме.

«Кармическая работа» — это одно из понятий, которое стало у нас догматичным, но подобные формулировки опасны. Потому что работа не может быть «кармической». Кармическим может быть только умонастроение.

Вайшнавам пришло время увидеть Всевышнего вне «скорлупы». Ведь Международное Общество (для) Осознания Кришны для того и предназначено, чтобы научить нас выполнять всю деятельность («яд кароши») как подношение Шри Кришне. И именно этому пришло время теперь нам учиться: учиться выполнять предписанные свои обязанности в социуме как подношение Шри Кришне.

Потому что материальный мир, социум вокруг нас — это Сам Вишну.

Шримад Бхагаватам, 11.4.3:«Когда изначальный Господь Нараяна сотворил Своё вселенское тело из пяти элементов, произведённых из Него же, а затем вошёл в это вселенское тело в Своей полной экспансии, Он прославился под именем Пуруша» Фрагмент комментария: «Не следует считать, что игры Господа Нараяны в образе Сверхдуши и Творца вселенной находятся на более низком уровне по сравнению с вечными играми Нараяны в духовном мире»

Многочисленные тексты неоднократно указывают, что четыре сословия: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры появились из различных частей тела Шри Вишну. И исполнение своих предписанных обязанностей в системе варнашрамы является служением Господу Вишну. Разумеется, служение бывает различного типа: мы можем выполнять его из корыстных мотивов, но высшее наслаждение мы все обретаем, когда выполняем его бескорыстно, в Сознании Кришны. И именно этому вайшнавы должны сегодня учить всех людей, а так же в процессе обучения других — научиться самим: исполнять различные свои социальные обязанности не из корысти, а честно и бескорыстно — как подношение Богу.

“Те, кто предан делу Личности Бога, живут только ради благополучия, прогресса и счастья других людей. Они не преследуют корыстных целей” — ШБ 1.4.12

Это называется Вишну-падайя: войти в единение с Богом в Его воспринимаемом нашими внешними чувствами проявлении Вишну. Об этом я говорил в предыдущем эссе «Вишну- падайя», которое доступно по ссылке: Сад Госвами дас, эссе «Вишну- падайя».

Да, отношения со Шри Кришной находятся на духовно более высоком уровне, чем отношения с Ним в Его проявлении Шри Вишну, но для того, чтобы подняться на уровень отношений с Господом как со Шри Кришной — необходимо сначала войти в отношения с ним в Его ипостаси Нараяны, который сейчас видим для нас в виде материального мира — Его Вселенского тела, в котором люди различных сословий выполняют функции различных частей Его тела.

Майя — это «то, чего нет». Майя для многих вайшнавов ISKCON сейчас заключается в том, что они не видят, что мир за их «скорлупой», социум, который нас окружает — это Сам Вишну.Мы боимся действовать в теле Вишну, надеясь бездействием в Нём попасть сразу к Шри Кришне.

Шрила Прабхупада сказал, что половину своей миссии он не успел сделать: он не успел дать нам варнашраму. Он научил нас духовно расти внутри «скорлупы»; варнашрама учит нас видеть во всём проявление Вишну. Все мы — частички Шри Кришны. В материальном мире частички Всевышнего учатся взаимодействовать друг с другом для удовлетворения Его. В этом и заключена суть варнашрамы. В системе варнашраме люди действуют как части единого организма выполняя свои социальные обязанности для удовлетворения Бога. Люди с различными качествами представляют собой различные органы тела Господа Вишну. Просто сейчас эти части тела действуют непроизвольно от тела. Вайшнавы должны все эти части научить своим личным примером как действовать на благо всего организма — Шри Вишну. Тогда, научившись служить Господу в этом мире на уровне воспринимаемого нашими чувствами Его проявления (вишну-падайя) мы сможем войти в более близкие отношения с Ним на внутреннем плане (кришна- престхайя).

Послание ИСККОН миру в новых реалиях

Третий этап развития вайшнавов ISKCON — социализация, которая заключается том, чтобы:

1) Учиться и учить других действовать ради благополучия общества; 2) Учиться и учить других делать это как подношение Богу, с целью развития глубоких и личностных с Ним отношений. Потому что все существа — Его части и Господь нами доволен, когда мы вместе сотрудничаем для удовлетворения Его.

Первый пункт — это правильные действия; второй пункт — правильное умонастроение. Мы должны действовать правильно в правильном настроении. В этом секрет духовных всех настоящих успехов. Устойчиво правильное умонастроение и правильные поступки существовать могут только лишь во взаимном тандеме. Без правильного умонастроения (не действуя в Сознании Кришны) человек долго не сможет поступать правильно; с другой стороны, правильное умонастроение без правильных действий — что-то не очень естественное: правильный чистый мотив направляет нас к правильным действиям.

Шрила Прабхупада критиковал мирскую благотворительность (первый пункт без второго). Наша цель — не благочестивые (правильные) действия сами по себе, а благочестивые (правильные) действия в правильном умонастроении — совершаемые для удовлетворения Шри Кришны.

Благочестивая деятельность сама по себе — это саттва, дающая хорошую карму.

А благочестивая деятельность с целью удовлетворения Господа — Шуддха Саттва, акарма.

Пока российский ISKCON рос «внутри скорлупы», главными внедряемыми нам всем в подсознание были слова «Шримад-Бхагаватам» (11.5.41):

деварши-бхутаптанринам питриинамна кинкаро найам рини ча раджан

сарватмана йах шаранам шаранйам гато мукундам парихритйа картам:

«Человек, предавшийся Господу и нашедший прибежище у Его лотосных стоп, уже ничего не должен ни своим предкам, ни великим мудрецам, ни простым людям, ни всему человечеству, ни другим живым существам»

Хотя первая же строка комментария говорит прямо: «Тот, кто не до конца предан Господу, должен выполнять все свои мирские обязанности» — Ш.Б.11.5.41, комм.

Теперь пришло время принять к воплощению в жизнь те слова из писаний, в которых Господь объясняет, что выполнять свои социальные обязанности необходимо даже предавшимся Господу душам, в том числе даже достигнув освобождения от материальных желаний; их нужно всегда всё равно продолжать выполнять, заботясь о благополучии других:

«Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не выполняя предписанных обязанностей ты даже не сможешь поддерживать своё материальное тело» (Б.Г.3.8)

«Выполняя предписанные Ведами обязанности, человек, осознавший свое истинное «Я», не преследует никаких целей, однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями» (Б.Г.3.18)

«Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом хотя бы для того, чтобы подать пример остальным» (Б.Г.3.20)

«Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир.» (Б.Г.3.21)

«Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь» (Б.Г .3.25)

Всё, что было до этого — было подготовкой ISKCON к внешней деятельности.

Я сравниваю это с гигантским бамбуком, который растёт на Шри-Ланке, а так же в других тропических странах. Если посадить семя этого растения в землю — в течении двух лет нет никаких внешних признаков, что растение прижилось. Но в течение этих двух лет оно развивает мощную корневую систему. И когда мощная корневая система готова — растение выстреливает в внешний мир кучу ростков, которые уже через 2–3 недели создают гигантские заросли.

Для того, чтобы аналогично выстрелил ISKCON нам нужно применить ту методику объяснения общественным массам Сознания Кришны на основании трёх систем ценностей, которые объяснил Шрила Бхактивинода Тхакур.

Ниже они объяснены очень подробно применительно к практическому решению проблем современного мира.

Как мы с вами знаем, существуют лишь только три главных объекта познания:

1) Бог (Ишвара)

2) Душа (Джива)

3) Материя (Пракрити)

Лишь только о этих объектах познания говорят все философы и религиозные учения. Материалисты из этих трёх категорий признают лишь только материю; Имперсоналисты школы Адвайты признают и существование души, которая существует отдельно от тела, и материальных объектов, которые они называют иллюзией. Монотеистические религиозные учения — такие, как Вайшнавизм, Христианство, Ислам говорят о том, что мы — вечные нематериальные существа, частички и дети Всевышнего, души, ошибочно ищущие своё счастье в материальных вещах, в то время как оно состоит в любви к Богу, в личностных отношениях с Ним.

В зависимости от того, на что человек направляет внимание, он развивает три вкуса наслаждения жизнью:

• Удовольствия от обладания мёртвой материей;

• Наслаждение общения с другими живыми существами;

• Блаженство осознания своей нематериальной природы, счастье взаимоотношений с Всевышним.

На санскрите определённый тип наслаждений, к которым у человека развился устойчивый вкус, называется расой. К чему человек стремится больше всего — в той расе он и находится.

Низший, животный тип наслаждений — это те удовольствия, которые душа ищет в неодушевленных вещах. К этому уровню наслаждений относятся: обладание домом, машиной, дачей, счётом в банке, положение в обществе… Секс в его чистом виде, без любви (например, изнасилование) относится к этим же удовольствиям, потому что это — всего лишь обладание чьим-либо телом, даже если душа в этом теле сопротивляется таким отношениям.

Это — все те удовольствия, которые мы ощущаем через органы чувств материального тела (осязание, зрение, слух, обоняние, вкус): вкусная еда, привлекательный запах, приятные для глаз и для осязания объекты, т.д…

Есть люди, которые ищут счастье в этих всех удовольствиях, но применение термина «счастье» здесь ошибочно, так как речь здесь идет всего лишь о удовольствиях телесного плана, которые на санскрите называются партхива-расой — удовольствие от соприкосновения органов чувств материального тела (в тандеме с умом) с их объектами. На греческом языке этот тип удовольствий называется эрос — телесные удовольствия. Известный психотерапевт Эрих Фромм назвал эти все удовольствия некрофилией — любовью ко всему мёртвому (другое значение — те удовольствия, ради которых люди порой убивают друг друга и превращают живой мир в мир мёртвый). Это — те удовольствия, которые продаются за деньги.

Больше всего психических, то есть, — душевных расстройств, «кризисов среднего возраста», депрессий и самых других разных проблем связано с тем, что человек ставит знак равенства между этими двумя абсолютно разными понятиями: «счастье» и «удовольствие».

Счастье — это не вещь. Это — состояние души; состояние сознания в единении с Богом, состояние С-ЧАСТЬ-Я, когда человек ощущает себя частью Всевышнего и действует в гармонии с Ним. Наличие или отсутствие материальных вещей на пребывание в таком состоянии не влияет.

Если Вы осознаёте, что Вы — частичка Всевышнего и действуете не в своих, а в Его интересах — Вы счастливы постоянно, всегда. Счастье — это состояние гармонии со всем окружающим миром, со всеми частичками Бога. Ощущение счастья даёт Бог изнутри. Если в поступках и мыслях человек не един с Богом — он счастлив не будет.

Второй, более высокий тип наслаждений — это радость общения с живыми. Это — те удовольствия, которые не воспринимаются чувствами материального тела. Поэтому они не продаются за деньги. За деньги продаётся лишь то, что можно ощутить через материальное тело. Мы не можем ощутить любовь, дружбу, доверие с помощью органов чувств грубого материального тела: их невозможно лизнуть, взвесить, потрогать, понюхать. Доверие, дружбу, любовь мы ощущаем умом и непосредственно духовным своим существом.

Поскольку любовь, дружба, доверие — это не материальные вещи,- их за деньги не купишь. Их можно лишь заслужить, становясь лучше, развивая свое бескорыстие, заботясь о благе других.

Вкус, который человек развивает, направляя внимание на совершенствование взаимоотношений с другими, на санскрите называется сваргия-раса — «райский вкус жизни». Древние греки называли это сторге — любовь-дружба и филия — любовь- уважение (от «филия» произошло слово филантропия).

Итак: удовольствия телесного плана — это те удовольствия, которые мы ощущаем через пять органов чувств материального тела и ум. Доверие, дружба, любовь — это те удовольствия, которые не ощущаются чувствами материального тела; они ощущаются непосредственно нашей душой и не продаются за деньги.

Принципиальная особенность этих разных двух типов наслаждения заключается в том, что когда люди сосредотачиваются на тех удовольствиях, которые они получают через материальное тело — это разъединяет их. Когда же люди сосредотачиваются на наслаждениях, которые они ощущают духовным своим существом — их это объединяет. Именно об этом говорят все святые, когда говорят, что человек должен подняться над удовольствиями телесными до удовольствий духовных, чтобы попасть в рай.

И именно поэтому удовольствия от отношений с живыми называются сваргия — раса: наслаждения, которые ведут нас на Сваргу, — в рай, в высшие сферы.

Потому что в процессе совершенствования своих отношений с другими человек избавляется от эгоцентризма, корысти, совершенствует свой внутренний мир, развивает свои хорошие качества. Тогда как сосредоточенность на удовольствиях телесных увеличивает эгоизм и корысть, разрушает в человеке духовность, хорошие качества, ведёт к деградации, в ад.

Высший, третий тип наслаждений, доступных душе — счастье от осознания своей нематериальной природы, своих отношений со Всевышним, состояние С-ЧАСТЬ-Я, когда душа осознаёт себя частью Всевышнего и действует в гармонии с Ним и Его всеми другими частями. Это — то счастье, которое не зависит ни от каких внешних обстоятельств, а только от личностных взаимоотношений с Всевышним.

Этот высший вкус жизни, блаженство от состояния С-ЧАСТЬ-Я, любовь к Богу и к Его всем частям называется на санскрите вайкунтха-раса (вай-«нет», кунтха –«страданий»). Это — безоблачное, вечное, бесконечное счастье, к которому мы все стремимся; тот уровень бытия, где не существует страданий, связанных с материальными представлениями о жизни, вызванных противопоставлением своих интересов другим. Древние греки называли этот тип наслаждения жизнью агапе — безусловная любовь к Богу и к всем существам как к божественным искрам.

Сегодня всему западному миру уже стали известны слова: «реинкарнация», «карма». В ближайшее время миру должны стать известны такие слова, как сваргия-, вайкунтха- и партхива-раса, так как именно эти понятия определяют жизнь общества и направление развития людей.

Политикам нужно эти слова выучить в первую очередь, так как их настоящая деятельность связана с направлением жизни людей в определённое русло. Не обладая этим царём знаний о социальном развитии общества политики, как слепые котята, пытаются распутать клубок множества современных проблем, которые решаются только одним способом: повышением расы общественных масс.

Когда люди находятся в партхива-расе — бесполезно бороться с коррупцией, с социальным неравенством, с экстремизмом и с кризисом института семьи, потому что они — следствие партхива-расы.

Благополучие общества — это вопрос не экономических и не социальных реформ и не вопрос партии, которая руководит государством. И даже не вопрос веры. Потому что не важно, какой вере или религии человек следует; важно — в какой он находится расе.

Когда люди находятся в сваргия- или в вайкунтха-расе — они будут заботиться о благе друг друга, даже если принадлежат к разным религиям. Но если они — в партхива-расе — они не смогут жить в мире и дружно, даже принадлежа к одной вере: они всё равно будут сражаться друг с другом за территории или ресурсы, за положение в обществе, за то, кто лучше из них понимает каноны их веры. Именно это мы наблюдаем сейчас в этом мире: православные убивают друг друга в Донбассе, мусульмане воюют друг с другом на Ближнем Востоке…

На уровне партхива-расы люди ВСЕГДА(!!!) будут конфликтовать друг с другом, даже если они — члены одной семьи. Наглядный пример: в Индии недавно один миллионер убил своего брата из-за того, что они не смогли поделить один дом, хотя у этого человека на тот момент было уже сорок восемь домов. Понятия братской любви, братских и родственных чувств на уровне партхива-расы отсутствует. Совесть и братские, тёплые чувства к другим, в том числе к незнакомым нам людям пробуждаются только на уровне высших двух рас.

Если супруги в семье сосредоточены только на материальных вещах и на сексе — ссоры у них будут возникать на пустом месте, почти что на каждом шагу. Единственный способ решения этой проблемы для них — изменение своих взглядов на жизнь, повышение систем своих ценностей. Поэтому самой важной обязанностью главы каждой семьи является является возвышение всех своих близких с помощью добрых семейных традиций до бескорыстных возвышенных отношений на уровне сваргии или вайкунтха- расы. И если члены семьи поступают неправедно, ведут неблагочестивую жизнь — родители понесут за это ответственность. Но если дети хорошие — они принесут родителям огромного благо.

Совесть — это то чувство, которое формируется в ориентации на благополучие других, в ориентации на прогресс отношений. В ориентации на прогресс потребления чувство совести человек подавляет (спиртным и наркотиками), и со временем оно у него исчезает. Это явление известно как социопатия. Специалисты — психологи бьют тревогу: социопатия становится бичом современного общества! Ориентация на материальные блага стремительно увеличивает число социопатов — личностей, опасных для человечества в целом. Опасней всего патократия — когда социопаты проникают во власть. Что сделать для них проще, поскольку они не следуют никаким нормам морали и нравственности.

Социологи уже поставили точный диагноз современному тяжело заболевшему обществу. Эта болезнь, которой заражены широкие массы людей, известна как «потребительство», то есть — партихва-раса. Лечится эта болезнь только одним способом: возвышением масс до двух других рас.

От общества потребления к прогрессу отношений на всех уровнях

Проблемы современного общества проистекают из неверных критериев оценки развития общества. В нынешней системе оценки, положение дел в государстве оценивается экономическими показателями: количеством инвестиций, экономическим ростом, уровнем ВВП, то есть — УРОВНЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ. В то время как настоящий прогресс человека и общества — это не прогресс потребления, а ПРОГРЕСС ОТНОШЕНИЙ всех уровней.

Почему люди сейчас стали ценить вещи больше, чем отношения друг с другом? — Потому что в школах и университетах детей учат сейчас в основном только тому, как зарабатывать деньги, а не тому, как строить хорошие отношения друг с другом и развивать друг в друге хорошие качества, потому что критерии оценки оценки благополучия общества стали выражаться в деньгах и потому, что средства массовой информации стали сейчас «независимыми», частными то есть — самофинансируемыми. То есть, потому что зависят они сейчас от рекламы и денег. Кто за что заплатит — то они продвигают различными способами. Производители платят им на рекламу товаров — поэтому СМИ круглые сутки внушают, что счастье зависит от денег, от разных материальных вещей. За привитие людям возвышенных качеств никто сегодня не платит.

Все отношения между людьми в потребительском настроении — это различные формы эксплуатации: эксплуатация мужа женой, эксплуатация жены мужем; эксплуатация детей родителями и родителей детьми; эксплуатация руководителем подчинённых, т.п.

В противоположность этому, все отношения в ориентации на прогресс отношений — это различные формы служения, заботы людей друг о друге. Поэтому феминизм, ювенальная юстиция появляются только лишь в потребительском обществе, являются следствием распространения демонического типа психики в массах. В здоровых сообществах их не бывает.

Именно так мы должны объяснять людям Сознание Кришны.

ISKCON добьётся большого успеха в кратчайшие сроки, если начнёт объяснять философию Сознания Кришны в таком плане — в плане восстановления здоровых систем ценностей в обществе, что является первой задачей и целью ISKCON, записанной Шрилой Прабхупадой в Уставе:

«1. Систематически распространять в массах духовное знание и обучать людей методам духовной практики для восстановления нарушенного равновесия в системе ценностей общества, обеспечения подлинного единства всех людей и установления мира во всем мире»

Вайкунтха-раса — это и есть Сознание Кришны.

Нам нужно не перетягивать всех в свою “скорлупу”, а помогать людям всех философий и вер, всех религий поднять уровень своих устремлений с партхива-расы до двух высших рас.

Человек может быть верущим в партхива-расе. Криминальный мир очень религиозен. Все они молятся Богу пред тем, как идти «на дело», чтобы убить кого нужно и уйти от ответственности. Разумеется, они знают что делают плохо и чтобы умилостивить Бога, «отстёгивают» батюшкам и на строительство церкви, мечети. Многие храмы построены на криминальные деньги. Чиновники, которые занимаются «распилом» госбюджета тоже часть этих награбленных денег «отстёгивают» на строительство церквей, надеясь, что им это зачтётся. Конечно, зачтётся. Но Богу нужно не строительство зданий. Он ждёт от нас изменения в сердце.

Когда человек поклоняется Богу, но сохраняет материальные привязанности в своём сердце. Как мы знаем, духовный прогресс в такой ситуации — то же самое, что грести, находясь в лодке и не подняв якорь. Христиане называют таких верующих людей «требниками»: их потребительское отношение к жизни распространяется так же на Бога. Бог нужен им только для удовлетворения их материальных желаний.

На уровне партхива-расы человек думает, что предназначение Бога — исполнять его все желания. Все его молитвы — о материальном благополучии, здоровье для себя и для всех своих близких. На уровне сваргия-расы человек молится, чтобы стать лучше, чтобы его плохие качества, которые мешают возвышенным отношениям с другими, ушли. На уровне вайкунтха-расы человек молится о служени Богу.

И именно это — предназначение движения Сознания Кришны: обучать людей всех религий и философий тому, как возвыситься с привязанности к материальным вещам до высших двух рас. Ещё раз: нашей целью не является перетащить всех людей в нашу организацию. Нет. Цель нашей организации — служить всем религиям, помогать им стать лучше.

Позвольте особо подчеркнуть этот момент:

Шрила Прабхупада подчёркивал, что для того, чтобы достичь совершенства человеку нет необходимости переходить из одной религии в другую.

«Систематически распространять в массах духовное знание и обучать людей методам духовной практики для восстановления нарушенного равновесия в системе ценностей общества, обеспечения подлинного единства всех людей и установления мира во всем мире»

Совершенство — это вайкунтха-раса. Шрила Прабхупада назвал это Сознанием Кришны.

Шрила Прабхупада подчёркивал, что Международное Общество (для) Осознания Кришны предназначено для людей всех религий. Он особо подчёркивал, что Движение Сознания Кришны — это не индуизм, не религия, а духовная наука, которая позволяет людям всех религий подняться с уровня партхива-расы до уровня вайкунтха-расы (Сознания Кришны, Сознания Христа)

Позвольте особо подчеркнуть этот момент: мы не должны переманивать людей других религий к себе. Зачем нам их проблемы? У нас своих людей в партхива-расе хватает. Предназначение ИСККОН — обучать священнослужителей разных религий тому, как поднять паству с партхива- до вайкунтха-расы.

ИСККОН должен объединить лидеров всех религий на этой единой для всех нас платформе и выработать вместе стратегию поднятия уровня общественных масс до уровня осознания Бога.

ИСККОН — единственная организация на этой планете, которая обладает научными знаниями, как это можно сделать. В первую очередь — с помощью воспевания имён Бога, которые распространены в данной конкретной традиции.

Как говорил Шрила Прабхупада: «Прославляйте Господа, воспевая Его имена, известные в Вашей традиции. Если Вы атеист — мы можем предложить воспевать те Имена Бога, которые воспеваем мы сами, описанные в древнейших ведических текстах:

«ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ»

Если человек не следует никакой из религий он, если захочет, может принять ведический ритуал поклонения Богу, который поддерживается во всех центрах и храмах ISKCON.

ИСКОН должен объяснять социологам, экономистам, политикам как через восстановление здоровых систем ценностей в обществе возможно решить все проблемы современного общества. Объяснять, что причина разрушения семьи — партхива-раса.

«Кришна всепроникающий, поэтому Сознание Кришны должно быть так же всепроникающим, оно должно включать в себя все, даже политику и социологию» — лекция БГ 1.6–7, 11.07.73 Лондон.

Партхива-раса — причина коррупции, терроризма, других социальных проблем. Должны объяснять, как возвысить сознание масс с партхива-расы до двух высших рас.

Объяснять на доступных для понимания примерах, что это такое:

Партхива-раса — это Мальчиш-Плохиш, который за бочку варенья и ящик печенья врагам продал страну.

Сваргия же раса — это Мальчиш-Кибальчиш, который ради блага других готов был на всё, и даже отдал свою жизнь ради блага других.

Мы должны объяснять, что ориентация общества на материальный прогресс, ранняя сексуализация в школах плодит в обществе Мальчишей-Плохишей, делает мужчин безответственными, а женщин — развратными.

Мы должны объяснять, как возрождать ценности в обществе на строгой научной основе. Должны объяснять, что человеческий и божественный типы психики — это то, что называют священные тексты различных религий «праведник» и «святой». Внешне их отличить невозможно. Оба они — и святые, и праведники выполняют свои социальные обязанности честно и бескорыстно, не ради плодов или личной наживы, аради благополучия других. Разница между ними — лишь в их восприятии жизни. Оба они ориентированы не на личную выгоду (партхива-раса), а на прогресс отношений с другими. Единственное — праведники могут быть атеистами или верующими- материалистами, делающими добрые дела чтобы попасть в рай после смерти, тогда как святые делают это с одной только лишь целью — для удовлетворения Бога.

И только лишь это — возвышение систем ценностей в обществе и возвышение верующих с партхива- а так же сваргия- рас до вайкунтха-расы (служения Богу в беспримесной чистой любви) решит все проблемы современного мира.

В качестве дополнения ниже — примеры того, как можно это доступно объяснять людям:

Результаты самого длительного в истории человечества 75-летнего исследования Гарвардского Университета о том, что главное что приносит людям и счастье и здоровье и успех во всех сферах жизни, включая экономический тоже утверждают что это — хорошие отношения. С точки зрения современной науки, человек отличается от животных высшими нервными функциями: способностью к осознанному построению и развитию отношений.

Прогресс отношений, таким образом, и есть точка соприкосновения науки с религией. Заповеди всех духовных учений предостерегают нас от того, что ведёт к разрушению отношений: «не лги»: ложь разрушает отношения между людьми; «не укради»: воровство разрушает отношения между людьми; «не злословь»: злые слова ведут к разрушению отношений; «не изменяй мужу, жене»: измены ведут к разрушению семьи, отношений. «Не убий» (в том числе и животных, себя): убийство есть полное прекращение любых отношений…

Все религии говорят о том, что духовный мир — это мир отношений, мир чистой и безусловной любви. И чтобы попасть в мир духовный, нам нужно научиться отношениям обитателей духовного мира. В общественном организме мы учимся правильным отношениям друг с другом в служении Всевышнему. В этом и заключается смысл всех правительств: помочь людям достичь высшей цели их жизни!

Существует ошибочное предположение, что прогресс отношений, в отличие от экономической сферы, нельзя отразить в цифрах. Наоборот: именно экономические показатели не отражают реальной картины, потому что под видом больших инвестиций транснациональные корпорации разрушают экономики целых регионов и стран, подчиняют своему контролю их деньги, ресурсы, которые формально, по цифрам, относятся к данной стране. Что толку в количестве инвестиций, если вся прибыль уйдет за рубеж, если это будет способствовать ещё большему экономическому расслоению общества, обогащая одних и разоряя других, увеличивая социальное напряжение?

Экономические показатели не отражают положение дел в обществе. Реально его отражают показатели уровня взаимоотношений между людьми:

• количество официально заключенных семейных союзов,

• количество абортов, разводов,

• количество детей, оказавшихся в детских домах,

• количество бездомных и безработных,

• уровень бытового насилия, всех видов преступности,

• уровень коррупции,

• уровень социальных конфликтов,

• уровень психических заболеваний, самоубийств, стрессов,

• отношение к природе — количество сохраненных и приумноженных природных ресурсов.

Лишь только по этим, а не каким-то другим цифрам можно и нужно судить о реальном здоровье общества, о положении дел в нем. Именно на улучшение этих всех показателей, на прогресс отношений мы должны ориентировать государство и общество. Именно прогресс отношений должен быть целью системы образования, СМИ.

Так восстановится здоровый баланс жизненных ценностей и человечество исцелится от множества социальных болезней и люди достигнут конечной своей цели жизни — духовного мира внутри, живя в процветании, в мире и в счастье уже в этой жизни.

Это должны объяснять современному миру вайшнавы.

Ориентация на прогресс отношений способствует творческой самореализации личности. Если человек ориентирован на материальные вещи — он выбирает работу не по призванию, а ту, за которую больше заплатят. Поэтому восстановление варнашрамы возможно лишь на уровне сваргия-расы. Те, кто следуют двум высшим вкусам — будут работать следуя своему долгу, призванию, а не материальным вещам. Именно этот пример должны показать этому миру вайшнавы.

Восстановление здоровых систем ценностей в обществе способно решить все проблемы современного мира, включая политику, кризис института семьи, другие проблемы социального плана, а так же проблемы экологической и даже экономической сферы. Потому что по сути, причина проблем в экономической сфере заключена в демонической сути финансовой современной системы, которая основана на противопоставлении интересов людей друг другу. Тогда как прогресс отношений, забота людей друг о друге формирует иной подход к отношениям в экономической сфере.

Если полвека назад люди жили в условиях дефицита товаров первой необходимости, то сегодня материально-техническая база планеты стала столь развитой, что уровень производства уже превышает уровень возможного потребления. Казалось бы, люди теперь уже могут расслабиться и жить спокойно и счастливо, посвящая большую часть времени саморазвитию, творчеству, близким, семье.

Технологии уже двадцать лет назад дошли до того уровня, что автомобили, компьютеры, телефоны, всю бытовую технику можно делать такими, чтобы они работали десятки лет не ломаясь. Многие выпущенные в сороковых-пятидесятых годах прошлого века автомобили ездили по 50–60 лет. Сегодняшний уровень технологий, науки давно позволяет делать автомобили такими, чтобы они работали без поломок 100 лет или больше! Но их намеренно делают сегодня такими, чтобы они через 6 лет начинали ломаться и через 15 лет были на свалке. Такая же ситуация — во всех сферах производимых сегодня товаров.

Чайники и бытовые приборы, всю электронную технику делают сегодня такими, чтобы через два года они выходили из строя, и люди сейчас продолжают работать по 7–10 часов в день для того, чтобы непрерывно приобретать новые бытовые приборы, автомобили, компьютеры, телефоны, одежду и обувь взамен купленных ранее пришедших преждевременно в негодность хороших вещей, тратя для этого все свои силы. Искусственное увеличение продаж (то есть, искусственное перепроизводство товаров) связано так же с созданием «веяний моды», стимулированием в людях жадности, нездоровых амбиций и «чувства престижа». Людей заставляют покупать всё новые и новые вещи взамен старых, уже «не престижных», «немодных».

Не нужно говорить, какую нагрузку это создаёт на Природу. Фактически, человечество сейчас можно сравнить с огромным комбайном, который идёт по планете и перерабатывает ресурсы Природы, которые она накапливала миллионы лет, превращая их в мусор. Но ресурсы Земли ограничены. Поэтому все современные войны — войны за ресурсы и за рынки сбыта мусорных перепроизведённых товаров.

Из-за чего это происходит?-Из-за того, что государства до сих пор остались ориентированы на рост ВВП (Валового внутреннего продукта), по старинке, — так же, как и во времена дефицита товаров,- расценивая рост ВВП как однозначное благо. В действительности же, в тот момент, когда уровень производства товаров достиг эволюционного пика, покрыв все необходимые нужды людей, критерий оценки должен был быть изменён.

Поддерживая покрытие всех нужд людей, ВВП по мере продолжения развития технологий должен был начать снижаться. Должна была произойти переориентация экономики на новый эволюционный путь развития общества.

Но так как руководителями стран этого до сих пор не было сделано, экономика планеты вместо её эволюции пошла по пути деволюции: вместо того, чтобы снижать ВВП при поддержании удовлетворения всех нужд населения благодаря повышению качества и увеличению срока действия производимых товаров, освобождая от работ женщин и уменьшая продолжительность рабочей недели, предприятия стали снижать качество и срок действия производимых товаров, чтобы поддерживать и увеличивать ВВП.

Но это — тупиковый путь развития общества, и человечество по нему идти долго не сможет, потому что ресурсы Земли ограничены. Не говоря уж о том, что из-за работы заводов и фабрик экологически чистой земли, питьевой чистой воды и чистого воздуха становится с каждым годом всё меньше.

Мусорная деволюционная экономика — это отжившая свой век демоническая экономика, основанная на противопоставлении интересов одной группы людей интересам других. Тогда как духовная (эволюционная) экономика основана на заботе каждого члена общества о благополучии других.

Отказ от намеренного производства недолговечных товаров позволит освободить от работ женщин, уменьшить продолжительность рабочей недели. Напомним, что сперва у крестьян отобрали их землю, затем женщин заставили работать наряду с мужчинами в эпоху индустриализации– чтобы заполнить рабочими фабрики. Всё это негативно сказалось как и на институте семьи, так и на экологии мира. В результате интенсивного земледелия на сегодня потеряна треть (!!!) плодородных почв нашей планеты.

Переезжая в города, люди начинают потреблять в четыре раза больше ресурсов. Территориально, экологический след городов намного превосходит занимаемую ими площадь: для среднего современного города с населением шестьсот тысяч человек он составляет тридцать тысяч квадратных километров!

Если раньше людей выгоняли с земли, чтобы заполнить ими заводы и фабрики, то сейчас в городах другая проблема — трудоустройство. Руководители городов сегодня считают своей огромной заслугой, если им удается создать какое-то количество дополнительных рабочих мест. Уже в ближайшие десять-двадцать лет до 60% всех работ в городах смогут выполнять роботы, причём не только на заводах и фабриках — разработанные недавно бухгалтерские программы уже начали оставлять без работы десятки тысяч бухгалтеров в США и в Европе.

В супермаркетах США уже начали использоваться роботизированные кассы, которые скоро смогут заменить всех кассиров. В большей части бистро, в сети фастфуда роботы заменят официантов, барменов. Уже созданы недорогие самообучающиеся роботы Baxter, для обслуживания которых не нужны программисты: им достаточно просто понаблюдать за действиями человека, чтобы потом повторить их: сделать и подать идеальную пиццу, шейк или кофе. Стоимость таких роботов меньше среднегодовой зарплаты рабочего в развитой стране.

Автомобили, способные самостоятельно ориентироваться на дорогах, уже не фантастика, а реальность, и вопрос уже не в том, заменят ли они обычные автомобили, а в том, как скоро это произойдёт. Такие автомобили не засыпают на ходу, не пишут СМС, не ездят пьяными; они очень внимательны, им не нужно, как водителям-дальнобойщикам, делать перерывы на отдых каждые несколько часов. Они эффективней людей и уже очень скоро начнут оставлять без работы миллионы водителей всех категорий, включая водителей маршрутных такси и троллейбусов. Прогресс технологий подводит к тому, что миллионы людей в городах скоро останутся без работы.

Вопрос трудоустройства людей решается в обратом порядке. Сначала необходимо сократить рабочий день женщин до четырёх часов в день. Чтобы у женщин хватало сил на детей и заботы по дому, а вечером — на заботу о муже, домой они должны уходить после обеда. Следующий шаг — освобождение женщин от необходимости ходить на работу для поддержания семьи. Затем необходимо сокращать рабочее время мужчин. Параллельно людей нужно возвращать обратно на землю, возрождая экологическое натуральное фермерство. Технологии позволяют жить на земле со всеми удобствами.

На примере ведической Индии видно, что ориентация общества на духовный прогресс с освобождением времени людей от борьбы за существование дают мощный толчок развитию культуры, искусства, морали, экологических направлений науки. В Южной Индии, где у людей не было необходимости тяжко трудиться для поддержания себя и защищаться от холода, достигли необычайных высот математика, музыка, архитектура и танец, театр; возникла йога, наука о сохранении здоровья — аюрведа; наука о гармоничной организации жилого пространства. Древнейшие индийские науки до сих пор поражают своей глубиной современных учёных. Но самое главное — общество состояло из щедрых, счастливых людей.

При производстве качественных вещей потребность в больших городах просто исчезнет.

Но самое главное — то остановит все войны, ведущиеся сейчас за ресурсы и за рынки сбыта товаров. И это позволит сохранить нам для будущих поколений (кто знает — может быть, и для себя тоже) природу и недра планеты, которые способны нам даровать вечно здоровую безопасную жизнь.

Поэтому, чтобы восстановить здоровую систему жизненных ценностей в обществе необходимо оценивать государства по уровню отношений и ориентировать систему образования, СМИ на развитие в людях возвышенных качеств, на приоритет отношений. Для того, чтобы средства массовой информации сосредоточивали внимание людей на возвышенных отношениях, а не на деньгах, они должны поддерживаться государством, а не зависеть от денег. Потому что главная задача государства — сохранять возвышенные отношения между людьми ради благополучия общества.

Средства массовой информации сейчас стали бизнесом, который не всегда несёт обществу благо. СМИ сейчас в большей степени, чем от кого-либо ещё, зависят от рекламодателей, которые используют самые разнообразные методы, включая и элементы гипноза, чтобы с помощью разнообразной рекламы внушить людям мысль, что их счастье зависит от материальных вещей, — чтобы погрузить их в партхива-расу.

Тогда как для благоденствия общества СМИ должны объяснять людям полностью противоположные вещи: что их счастье зависит не от материальных вещей, а от взаимоотношений друг с другом и Богом.

Пища должна быть не только вкусной, но так же полезной. Это касается не только лишь пищи для тела, но пищи для ума так же. Сейчас сценаристы в погоне за прибылью заботятся только о том, как фильм будет снят, о его «вкусноте» — эстетике, но не о полезности данного фильма, данной ТВ-передачи. Мы хорошо знаем, что некоторые вкусные блюда, (особенно из некоторых сортов рыбы) могут вызвать смертельное отравление. Так же и многие современные фильмы, ТВ-передачи вызывают острое, и даже смертельное душевное отравление, сея в души людей недоверие, низкие ценности жизни, цинизм, страх по отношению к другим, эгоизм… То есть, фактически, сегодня искусство все чаще используется для разрушения культуры и отношений.

Чтобы они несли благо обществу, СМИ не должны зависеть от бизнесменов — так же, как и система образования. Они должны финансироваться государством и быть ориентированы на совершенствование отношений между людьми. Когда руководители СМИ будут руководствоваться благополучием каждого, а не деньгами, которые они зарабатывают на деградации общества, ситуация быстро изменится.

Государство должно следить, чему детей учат в школах и чему СМИ учат общество. Обе эти системы должны работать на улучшение качеств людей. Потому что в условиях технологичного мира именно качества людей станут тем самым предохранителем, который предохранит их от использования технологий для уничтожения мира.

Поэтому в СМИ должна быть цензура, которая будет защищать общество от деструктивных тенденций. Критерий оценки пользы или вреда фильма (публикаций, ТВ-передачи) — простой: способствует это повышению доверия между людьми или нет?

Всё, что способствует улучшению отношений, укреплению семьи, повышению доверия между людьми, необходимо поддерживать всеми способами. А всё, что отношения разрушает — должно быть под запретом!

При этом фильмы и произведения искусства должны оценивать не деятели искусств, а психиатры и психотерапевты на основании того, как этот фильм или книга скажется на взаимоотношениях между людьми, будет ли это способствовать укреплению института семьи или же будет способствовать популяризации свободного сексуального общения вне брака и т.п.

На заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии В.В. Путин уже предложил ввести кодекс Хейса (принятый в США еще в 1930 году, а сейчас упраздненный): не снимать картины, склоняющие симпатию зрителей на сторону преступников, не допускать пренебрежения семейными и религиозными ценностями, пропаганды насилия, наркокультуры и алкоголизации общества.

Сегодня не храмы, не церковь, а именно СМИ являются главной системой настройки сознания людей на определённый лад, который и формирует реально определённый тип веры: веры в людей, веры в Бога, или же в деньги. Поэтому вся эта система должна прививать людям высокие ценности жизни.

И, чтобы люди им следовали, законодательство необходимо изменить тоже, заткнув «дырки», через которые, как в унитаз, смывается вера людей в высокие ценности жизни. Законодательство должно запрещать всё, что противопоставляет интересы одной группы людей интересам других. Оно должно запрещать кому-либо объявлять природные богатства «своими» и налагать ответственность на каждого человека за благополучие других.

Это оздоровит экологию, предохранит бизнесменов от производства товаров, которые скоро выйдут из строя, превратясь в мусор, чтобы покупатели через короткий срок вынуждены были покупать новый продукт; это защитит мир от производства химических вредных продуктов питания — так как во всех этих случаях прибыль одних противопоставляется здоровью и интересам других. Здоровая экономика несёт благополучие всем.

Высокие устремления людей должны воплощаться в их жизни: в том, что они не создают музыку и ТВ-передачи, которые не возвышают людей, не производят продуктов питания, которые вредят другим людям, не противопоставляют свои интересы другим.

Когда законодательная система, система образования и СМИ будут ориентированы на совершенствование отношений между людьми — в обществе наступят стабильность и ожидаемый всеми порядок. Люди станут более здоровыми, семьи — более крепкими.

Сваргия-раса с прицелом на любовь к Богу — основа здоровья и процветания общества.

«Да воцарится мир и благоденствие во всей вселенной и да успокоятся все злонравные существа! Пусть каждый обретет умиротворение, занимаясь бхакти-йогой, ибо, встав на путь преданного служения, живые существа начнут заботиться о благе друг друга. Так давайте же служить трансцендентному Господу Шри Кришне, и пусть мысли о Нем никогда не покидают нас!» (Шримад Бхагаватам, 5.18.9)

Дорогие вайшнавы!

Я искренне от всего сердца надеюсь, что это моё несовершенное по форме, но искреннее подношение вам поможет в развитии ISKCON. Подробнее эта концепция трёх вкусов изложена в книге «Три тела. Секрет всех восточных учений», которую можно заказать в любом книжном магазине или скачать на сайте:

Если Вас это заинтересует — здесь, в этих статьях — то, как можно преподносить это общественным массам:

С теплом, слуга слуг миссии Шрилы Прабхупады, ваш покорный слуга Сад Госвами дас.