Кто ходит в гости про утрам

Я. Я сегодня ходил в гости. В первый дом, участвовавший в программе реновации. В том смысле, что в него переселили тех, с кого реновация началась — жителей близлежащих домов, которые попали под снос. Мне не показывали макеты будущих квартир, как в прошлом году. Нет, я разговаривал непосредственно с людьми, которые переехали и живут в этом доме. Прошел год с того времени, как программа реновации была принята. Интересно же, во что это вылилось.

Вот это вот — хрестоматийный дом на 5-й Парковой улице в Москве. Тот самый, с заросшим уютным двором. Где тихо, уютно и нет парковочных мест.

А, нет. Есть парковочные места. Два. Адрес этого дома — 5-я Парковая улица 62. С разными номерами корпусов. У нового дома адрес такой же. Только с буковкой Б. Вот он:

Я помню были опасения, что пока все это будет строиться, вокруг будет ад. А потом останется выжженная земля, где ничего не будет. Но вот слева деревья, в которых стоят те самые пятиэтажки.

А вот двор нового дома. И деревья есть, и детская площадка, и парковочные места.

Хотя, конечно, парковочных мест могло быть и больше. Но их в любом случае больше, чем было.

Это двор. Выглядит он повеселее, чем дворы тех самых пятиэтажек.

Фотография как бы говорит нам о том, что реновация — это для всех.

И я даже собрался было уже задать несколько вопросов по переселению, но увы…

Видимо, все, кто хотел, уже переселились. Всего 430 человек. 17 семей попросили дополнительную площадь за доплату. Остальные въехали как есть. Все равно квартиры в этом доме значительно больше, чем были у них. У семьи, к которой я ходил в гости, была двухкомнатная квартира площадью 29 кв. метров. Дали двушку в 56 кв. метров. С готовым ремонтом. Они ничего не переделывали, просто въехали и живут.

В подъездах двери со стеклом, как Тема Лебедев любит. Везде камеры. И, кстати, пандусы есть и пандусы человеческие.

В доме 19 этажей. Одна из немногих вещей, которой остались недовольны люди, к которым я ходил в гости — им дали 11 этаж, хотя они просили не выше то ли 5-го, то ли 6–го. Ну, не знаю. Я наоборот люблю, когда высоко. Там виды такие.

Впрочем, не будем вперед забегать. Холлы в доме унылые, но технологичные.

На площадке с десяток квартир. Заселены пока не все.

Щиты человеческие, раздельные. И, разумеется, это только вводные щиты — в каждой квартире внутри стоят квартирные щиты. Контуров на 5–6. Для 2-комнатной квартиры вполне.

Противопожарные штуки по полной программе.

Когда горела моя квартира, пожарные тащили шланг на 6-й этаж. Тут ничего тащить не надо. Плюс система дымоудаления:

Плюс кнопка вызова пожарных:

Плюс кнопка вызова вообще кого угодно:

Вот вы мне скажете: эй, чувак, так в любом современном доме. Ну, не знаю. Я живу в доме, построенном в начале девяностых. Там ничего этого нет. А в этот дом переселялись люди из домов, построенных в шестидесятые.

Да, тут картина. Это люди пытаются как-то разнообразить уныние технологичных лестничных клеток.

Свет, кстати, включается автоматически по датчику движения. Пришел — свет включился. Ушел — свет выключился. Экономично. Хотя и страшновато, наверное, по ночам.

Впрочем, давайте же посмотрим квартиру.

Внутриквартирный щит. Я не вижу на нем вводного автомата, что плохо. Зато вижу в нем розетку и тянущийся к ней провод от какой-то штуковины на стене, что еще хуже. Зато на потолке я вижу три (ТРИ) противопожарных датчика. А также GPON-модем — дом подключен ко всем сетям связи изначально. Обратите внимание на светильник — этот светильник изначальный, они во всех комнатах подобные, только рожков разное количество. Вполне себе нормальный светильник для БЕСПЛАТНОГО. А щит, конечно, надо немного усовершенствовать.

Вот кухня.

Кухня здоровенная. Причем я был уверен, что оборудование тоже стояло в ней изначально. Как-то оно подходит ко всему этому. Но нет, разочаровали меня. Кухня хозяйская. Зато плитка на полу тоже входила в изначальный ремонт. Плитка в прихожей и кухне. Ламинат в жилых комнатах. Сделано всё как положено:

Фартук вот этот из плитки за мебелью тоже изначальный.

Ремонт не то чтобы прямо ах круто как, но это нормальный ремонт без косяков. В моей квартире нет ни одного прямого угла. Тут же даже плинтуса потолочные есть. Аккуратно!

Балконы сделаны так: собственно ограждение балкона, а за ним остекление внешнее до пола. В результате очень много света, очень много воздуха и всё безопасно.

Если снаружи смотреть, то видно, что балконы вполне себе большие (мой объектив изнутри не передает):

Комнаты большие не вполне себе, а неиллюзорно. Люди въехали в квартиру в марте и поэтому она выглядит пока довольно спартански. Разумеется, живущие там дамы довольно скоро наделят это жилье должной степенью уюта. Главное, что кроме как наведением уюта им в этой квартире больше нечем заниматься — тут всё уже сделано.

Вторая комната такая.

Противопожарные датчики везде.

Батареи полностью отключаемые и при этом не перекрывающие стояк. То есть, заменяются без малейших проблем. Впрочем, если захочется менять — вроде и эти вполне себе. Даже головка, кажется, термостатическая.

Розеток по стенам достаточно. По три на стене, через равные промежутки. Здесь третья слева, не влезла в мой неширокоугольный телефон.

Межкомнатные двери приятные и с нормальными ручками. Ну то есть я бы себе где-то такие же поставил, если бы сам ремонт делал. А тут они изначально.

И даже, заметьте, трогательные упоры для дверей. Чтобы не хлопали по стенам. У меня таких, например, нет.

Потолки высокие, метра три. Я рукой не достал даже подпрыгнув. У себя дома подпрыгнув я достаю.

Стены, как можно заметить, обклеены обоями под покраску. Хозяева не стали перекрашивать. И выключатели на той высоте, на какой они должны быть.

Теперь то, чего вы все ждали. Разумеется, санузлы. Так вот, ничего совмещенного. Отдельная ванная (сантехника вся была изначально).

Куда входит стиральная машина (для чего всё предусмотрено).

Туалет как туалет, но он больше не только моего, но больше туалета в квартире одной моей подруги в Доме на набережной!

Ну то есть реально хочешь прямо сиди, хочешь боком направо, а хочешь боком налево. Широченный. Гигиенический душ изначально.

Кондиционера изначального, правда, нет. Но вот сюда посмотрите — я такого вообще никогда не видел.

В общем если бы меня из моей квартиры переселили в подобную (относительно, конечно, моей трешки) бесплатно — я бы, конечно, только обрадовался. И не столько квартире (любую квартиру можно переделать), сколько дому и инфраструктуре. Кстати, первый этаж нежилой. Там будут какие-то конторы, парикмахерские и все такое. Но пока их еще нет.

Но дом, несмотря на считанные месяцы заселенности, уже живет.

На площадке полно детей.

Но это всё технические детали, а вот самое важное: у этих людей в жизни кроме квартиры вообще ничего не поменялось. Их ребенок ходит в ту же самую школу. У него те же самые друзья. Они ходят в ту же поликлинику, в какую ходили. И даже соседи у них те же самые, что и были в том, предыдущем доме, которого теперь нет. Они просто прошли триста метров и зашли в другой дом.

И если реновация вся будет такая — то я не знаю, о чем тут вообще говорить. Удобнее, безопаснее, комфортнее. Да еще и недвижимость твоя стала стоить в полтора раза дороже.

Хотя, конечно, это только первый дом из тысяч. Остальные тысячи пока только строятся.