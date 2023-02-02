Лучшие способы как понравиться парню Воронина Настя · Follow 8 min read · Feb 2 -- Share

Говорят, насильно мила не будешь, и отчасти это правда. К примеру когда хочешь понравиться мальчику, который тебя не замечает. Нет смысла бороться за внимание противоположного пола, если тот изначально равнодушен и не заинтересован в этом. Но иногда истинные чувства скрываются за стеной сомнения. Эту преграду можно легко разрушить, если взять на вооружение некоторые приемы женского обольщения. С помощью которых будет легко понравиться парню.

Как нравиться парням: что поменять и к чему стремиться

Соблазнение парня?

Казалось бы, что может быть проще. Берём юбку покороче, чулки в сетку, сексуальный макияж и все — добыча в кармане. Но мужчины, которые обращают только на “это”, как правило, не ищут длительных и серьёзных отношений. К тому же выставлять себя развратницей в первые недели знакомства — не лучший ход. Этот козырь лучше оставить на потом. Пригодится, причем не раз.

Чтобы разобраться в том, как понравиться парню, начать стоит с простого. Нужно посмотреть на себя в зеркало. Совершенству нет предела, а ежедневный уход за собой позитивно сказывается на самооценке, мотивации и тонусе.

Кстати, есть интересное наблюдение!

Многие девочки, которые изначально считают себя недостойными своего избранника, уже через полгода работы над собой теряют к нему интерес. Бегать начнут за вами, а это, если и не нужно, то, по крайней мне, приятно.

Итак, как улучшить себя и как понравиться парню? Рецепт прост:

Следить за собой. Тот, кто придумал моду боди-позитив, должен понести наказание. Небритые подмышки, волосатые ноги, лишние килограммы по бокам не имеют ничего общего с женственностью.

Как выглядеть, чтобы понравиться мальчику который тебе нравится

Парни любят естественную красоту, но еще больше им нравится, когда эта красота подаётся со вкусом. Начнем с чистых и элегантно уложенных волос (необязательно прописываться у парикмахера), продолжим уходом за кожей, которую нужно освободить от лишней растительности, остановимся на макияже.

Тушь сделает взгляд выразительным, хайлайтер поможет убрать следы утренней усталости. Дабы понять, как понравиться мальчику, сначала нужно понравиться самой себе.

Создать свой стиль. Если макияж и бритые ноги — это уже трудно, нужно себя мотивировать. Быть просто ухоженной недостаточно. Нужно выделяться среди других “красоток”, а не быть как все. Ведь мужчины обращают внимание на детали, на то, что действительно цепляет. Есть такое понятие как харизма. Складывается она не из дорогих аксессуаров, сумочек и платьев.

Крайне важно уметь говорить и слушать, высказывать свою точку зрения (желательно, в нужный момент). Кстати, самый простой способ стать интересной и понять, как понравиться мальчику — это завести хобби, причем необязательно какое-то неординарное. Чтение книг, например, хорошо успокаивает в моменты тревоги, развивает интеллект и неплохо работает как снотворное перед сном.

Научиться быть домохозяйкой. Ели он пригласил тебя в ресторан, это круто, но цель еще не достигнута. Пришла очередь ответного приглашения. Пыхтеть на кухне — занятие не из приятных, но, когда он увидит и попробует твой фирменный борщ, его сердце растает. Чтобы узнать, как понравиться мужчине, иногда нужно не так уж и много.

Вообще, крайне важно оставаться оптимисткой. Это нужно уже не для парня, а для самой себя. Так проще бороться с ленью и обидами на себя и весь мир.

Как себя вести, чтобы понравиться мальчику

Прежде чем приступить к действиям по соблазнению, для начала нужно разобраться с тем, как понравиться мужчине и не добиться обратного эффекта. Некоторые дамы ведут себя так, что общение с ними хочется прекратить раз и навсегда. И никакая красота и сексуальность тут уже не придут на помощь.

Жить с девизом “люби такую, какая есть” можно. Правда, эти девушки, как правило, остаются у разбитого корыта или начинают строить отношения с мужчинами-тряпками, тюфяками, которые и сами в жизни ничего не добиваются, постепенно превращаясь в домоседов с залысиной и пивным животом. На самом деле избежать этой участи и понять, как понравиться парню по переписке, легко.

Вот список рекомендаций, чтобы понравиться парню:

Сюсюкающиеся барышни уже не в моде. Нет, включать маленькую девочку иногда можно и нужно. Все же это неотъемлемый элемент женственности. Но быть инфантильной 24 часа в сутки — это перебор. Современным мужчинам нравятся хрупкие и заботливые, но в то же время целеустремленные сильные девушки. Перед тем, как понравиться парню по переписке, нужно проанализировать свой стиль поведения.

Дома должно быть сыто и уютно. Готовить как в ресторане необязательно. Яичница, простецкий суп, салат оливье — порой этого вполне достаточно, чтобы разобраться в том, как нравиться мужчинам и как найти путь к сердцу сильного пола. Не стоит забывать и о гигиене.

Вытереть пыль не так долго, а чистая квартира всегда радует глаз. Кстати, многие обращают внимание именно на это при первом знакомстве. Психология парней, когда им нравится девушка всегда, базируется на деталях.

Не напрягай

Не нужно выносить мозг. Ни один мужчина не будет доволен, если его в чем-то обвиняют. Часто эти претензии беспочвенны. Если он не звонит, не дарит подарки, часто пьёт, что-то скрывает или недоговаривает, значит, рядом совсем не тот человек, ради которого нужно как-то менять себя любимую.

Опять же, не нужно завышать ожидания. Он не должен завалить тебя звонками уже после первого свидания. Нужно набраться терпения. Всему свое время. Только так можно выяснить, как нравиться мужчинам, а не отталкивать их.

А теперь поговорим о скучном сексе. Этот вопрос важен для мужчин как никогда. И начинать тут нужно не с похода в секс-шоп и покупки эротических нарядов, а с разговора. Психология парней, когда им нравится девушка, меняется. У каждого есть свои сексуальные предпочтения, фантазии, перверсии. Чтобы уточнить, о чем говорить с парнем, который нравится, следует узнать, о чем он мечтает и думает.

Во-первых , такие разговоры как никогда подогревают и возбуждают.

, такие разговоры как никогда подогревают и возбуждают. Во-вторых , повышается кредит доверия, ведь беседа идет о самом сокровенном.

, повышается кредит доверия, ведь беседа идет о самом сокровенном. В-третьих, появляется супер-козырь. В постели мужчина получит то, что ищет, а значит, не станет искать это на стороне, сомневаться и долго думать.

Стоит упомянуть и то, что эти беседы, которые вполне можно вести через соцсети, помогают и оградить себя от откровенных извращенцев. Нередко за образом элегантного джентльмена скрывается садомазохист. От таких особей лучше держаться подальше. Хотя, у всех свои вкусы.

Как сделать чтобы понравиться парню

Как понравиться парню по переписке: онлайн флирт и его особенности.

Что ни говори, но вероятность познакомиться с парнем на улице, в магазине, на вечеринке, дружеской посиделки сегодня практически равна нулю. Люди знакомятся в режиме онлайн. Все начинается с лайка, “привет, как дела” и вот беседа закрутилась. Найти о чем говорить с парнем, который нравится, легко. Главное — не быть слишком навязчивой и не выставить себя дурой.

Уже на этом этапе можно научиться тому, как нравиться парням, и заполучить себе редкого кавалера или же остаться ни с чем. Улыбки, язык жестов и кокетливые взгляды тут не помогут. У веб-флирта есть свои правила и лайфхаки.

Первое, о чем стоит забыть в переписке, это пессимизм. Та, которая знает, как нравиться парням знает, что у них обычно и так куча проблем. Большинству из них не хватает денег, у других сломалась машина или пилят на работе, да и сам факт одиночества радует далеко не каждого.

Чтобы сразу заинтересовать мужчину и расположить его к себе, лучше отказаться от душевного занудства, не обсуждать войны, политические или финансовые кризисы. Следует поговорить о чем-то личном, интеллектуальном, творческом.

Второй совет касается разнообразия. По переписке собеседники обычно оценивают уровень интеллектуального развития друг друга. Очевидно, что девушка с широким кругозором знает, как понравиться всем мальчикам, и будет выглядеть гораздо интереснее, чем дама с экстремальным макияжем и накаченными губами.

Покажи свою сильную сторону

Чтобы выставить себя с выгодной стороны, можно регулярно менять темы, поднимать вопросы разного формата. Плюс ещё в том, что на помощь готов прийти Google. Тут можно не только уточнить, как понравиться всем мальчикам, но и найти темы для жаркой дискуссии.

Третий шаг — это продажа себя. Речь не идет о проституции и прочих нелегальных способах заработка. Девочке нужно подчеркнуть свои достоинства и представить их в таком свете, чтобы это не выглядело как навязчивая реклама. Это поможет поддерживать разговор самостоятельно и изначально сформировать привлекательный образ.

И не нужно забывать о грамотности. Если девушка в общении с парнями допускает кучу ошибок, не расставляет запятых и не выделяет явных знаков внимания, это вызывает как минимум недоумение. И да, не стоит забывать о смайликах. С одной стороны это бесполезная мелочь.

С другой смайл в виде поцелуя изначально задает оптимистичный тон в беседе и позволяет наладить виртуальную романтику. Психология, как понравиться человеку, построена на триггерах, а эмоджи идеально подходят на эту роль.

Стоит ли вступать в интимную переписку, чтобы понравиться парню

Не важно, идет речь о реальном свидании или о виртуального флирте, тема интима всплывет сама собой. Понятное дело, что в онлайн перейти к этому можно гораздо быстрее. Но, если ваш собеседник уже через 5 минут после знакомства начинает намекать на обмен эротическими фото, вряд ли такое знакомство закончится чем-то приятным. Психология, как понравиться человеку, не должна выходить за рамки адекватного общения.

Бояться отправки интим фотографий не стоит. Все же этим занимается 90% пар. Это подогревает либидо, снимает неловкое напряжение, помогает прекратить спор или примириться после взаимной обиды. Спешить не стоит. Все же это самое сокровенное и, так сказать, секретное оружие.

Для начала лучше выждать и хотя бы сходить на несколько реальных свиданий. Это поможет разобраться в адекватности парня. Риск шантажа никто не отменял.

Отправлять совсем уж порно также ошибка. Легкой эротики в красивом белье будет вполне достаточно. А для того, чтобы увидеть больше, пусть уже постарается он сам. В конце концов, нельзя вставать в позицию, при которой мужчина получает все готовое на блюдечке. Парни, которые ищут только бесплатный секс, ничего не дадут взамен.

Это явный признак того, что обратной связи не будет!

Важно помнить о конфиденциальности. Сегодня взлом ВК — это обычная практика. Если попасть на удочку аферистов и прогреметь со своей домашней коллекцией эротических фото на весь город, о знакомстве с достойным мужчиной можно забыть.

Как понравиться парням: как понять, что он заинтересован?

Поведение мужчины на свидании или даже парня по переписке говорит о многом. Обратите внимание, что разговор не ограничивается общими интересами. У влюбленного мужчины есть свои характерные черты:

Отводит взгляд и стесняется. Посмотреть в глаза любимой, но еще не твоей очень непросто. Помимо неловких пауз появятся странные движения, фразы. Когда мужчина испытывает тягу, ему становится стыдно, а поэтому он начинает шутить, причем глупо.

Рекламирует себя. У мужчин, которые хотят понравиться девушке, появляется куча навязчивых идей. Он не пропускает ни одного турника во время прогулок, а дома то и дело начинает играть на гитаре или хвастаться своим творчеством. Самореклама делает его открытым, а поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы и втирайтесь в доверие. Можно сказать, он уже ваш. Да и найти общую тему для разговора становится проще, когда люди нравятся друг другу.

Идет на тактильный контакт. Ему явно захочется прикоснуться к объекту своих тайных фантазий. Разговоры с парнем могут закончиться и постелью, но сдаваться сразу не стоит. Пусть добьётся этого права.

Общаться с парнем после начала отношений можно по-другому!

С этим сталкивается большинство. Редко, когда запал влюблённых сохраняется хотя бы на год или даже полгода. Однако в интересах самой девушки сохранить свою привлекательность и притягательность, остаться интересной и сексуальной. Это только укрепит отношения и убедит мужчину в том, что он не ошибся и реально готов на подвиги.