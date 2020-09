Pourquoi écrire des livres longs et difficiles ? Quelques remarques sur Abondance et liberté, son public, et l’égalité face au savoir Pierre Charbonnier Follow Sep 4 · 14 min read

Parmi les remarques que je reçois de la part des lecteurs et lectrices de mon livre récemment paru, Abondance et liberté, il y en a une insistante, persistante : pourquoi est-ce si long, et si difficile ? Cette remarque traduit parfois un agacement, le sentiment d’être inutilement mis à l’épreuve, d’autres fois l’épuisement de celui ou celle qui est un brin soulagé d’avoir fait la traversée sans encombres.

Cette remarque est trop systématique pour que je puisse la dédaigner. Elle dit certainement quelque chose de la relation qui se noue entre un livre et son lectorat — relation qu’en tant qu’auteur on ne contrôle pas totalement. Elle invite aussi à réfléchir aux moyens que l’on emploie pour communiquer ses idées dans le contexte actuel, où la légitimité un peu fantasmée du monde académique est contestée, redéfinie par de nouvelles façons de créer et de partager de la pensée.

Je voudrais simplement faire trois séries de remarques, qui concernent (1) la rencontre entre ce livre et son lectorat (2) les raisons pour lesquelles le chemin parcouru dans ce texte est tortueux et enfin (3) le problème que pose l’exclusion inévitable de certain.e.s par la difficulté d’un texte, c’est-à-dire la vocation démocratique de l’activité intellectuelle.

Abondance et liberté a d’abord été une série de séminaires donnée à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales entre 2015 et 2018 devant un public d’étudiant.e.s de master et doctorat, qui a ensuite été remise en forme pour donner une « Habilitation à diriger des recherches ». L’HDR, c’est le dernier diplôme délivré par l’université, celui qui permet de diriger des thèses, et qui ouvre l’accès aux postes de professeur. C’est donc d’abord un objet purement académique, et les interlocuteurs tacites de ce texte étaient alors mes « pairs », ceux et celles qui partagent avec moi un certain nombre d’attentes et de références qui définissent le monde universitaire. Ensuite, l’objet a été en partie refaçonné pour l’édition. J’ai d’abord eu des contacts avancés avec un éditeur qui souhaitait une version beaucoup plus courte, option que j’ai refusée — grâce à mon éditeur actuel qui était d’accord pour le publier (après relecture) tel que je le proposais, et tel qu’il a fini par exister.

Dans un second temps, c’est la logique du champ éditorial, médiatique et politique qui a joué. L’accueil généreux reçu par le livre, le simple fait qu’il « existe » hors des sphères académiques, a bien entendu été une surprise pour moi (ça n’avait pas été le cas de mon précédent livre). C’est à ce moment que la rencontre s’est faite avec un lectorat qui y a vu autre chose qu’une contribution technique à un champ scientifique préexistant : une proposition d’orientation politique. Evidemment cette dimension existe dans le livre, mais mon objectif en l’écrivant était ailleurs, et j’ai été en quelque sorte contraint d’assumer l’engagement politique latent dans le livre. L’aspect positif de cette rencontre entre ce livre et ce public est qu’elle a modifié l’idée que je me faisais de mon activité, en m’obligeant à sortir au moins temporairement du confort relatif que procure l’entre-soi universitaire. L’aspect négatif, ou du moins potentiellement négatif, c’est que le malentendu n’est jamais loin. Dans le processus d’écriture et de construction du livre, l’hypothèse englobante sur les liens entre la liberté et l’accumulation matérielle est apparue au terme du travail, c’est un fil rouge argumentatif et thématique qui sert à tenir ensemble différents éclairages sur des textes, des périodes historiques, des agencements pas toujours très stables entre les rapports sociaux et les rapports écologiques. Mais dans la réception du livre, cette idée générale est bien naturellement ce qui a retenu l’attention du lectorat : cette tension entre abondance et liberté, il fallait la dénouer pour être à la hauteur de mes promesses, alors que moi, je voulais avant tout montrer comment elle s’était nouée. C’est sur cette indécision que se sont fondées la plupart des discussions que j’ai eue avec les lecteurs et lectrices : je refuse en général de dire comment dénouer ce problème (car ça n’est à mon sens pas aux philosophes de le faire), mais je crois pouvoir vous aider en vous donnant des indices sur la façon dont il est apparu, et sur les raisons pour lesquelles il plonge aussi profondément dans notre histoire.

Maintenant, pourquoi ai-je considéré comme nécessaire non seulement de parcourir quatre siècles d’histoire des idées, mais aussi de ne pas épargner aux lecteurs les détails harassants du droit de conquête au 17e siècle, des liens entre agronomie et économie au 18e, de la tentation technocratique au 19e, ou les méandres de la pensée postmoderne du 20e siècle ? La raison principale est que j’ai voulu éviter les pièges qui apparaissent lorsque l’on écrit sur un objet qui est en même temps une « cause », en l’occurrence l’écologisme. Tous les sujets de recherche en sciences sociales sont politiques en un sens ou un autre, mais là on pourrait dire que l’objet est politiquement saturé : il est très difficile de construire une réflexion sur les conséquences environnementales du processus de modernisation sans que cela ne prenne la tournure d’un plaidoyer pour ou contre ce processus.

Une manière d’apporter à ces débats quelque chose de solide (une manière parmi d’autres, mais c’est celle que j’ai choisi), consiste à désactiver temporairement la charge idéologique spontanément investie dans ces débats — quitte à ce qu’elle réapparaisse à la fin sous une autre forme. C’est cette désactivation qui explique la longueur du livre et le fait qu’il n’aille pas du point A au point B par le plus court chemin. Car il aurait été possible de construire encore un procès de la technique, du capitalisme, de l’appréhension dualiste du monde, ou d’autres entités théoriques et historiques généralement (et justement) considérées comme responsables de ce qui nous arrive. La lenteur des transformations nécessaires pour affronter la question écologique justifie tout à fait que l’on puisse écrire pour instruire ces procès et en accélérer le déroulement, surtout lorsqu’on est personnellement investi dans ces rapports de forces politiques et qu’on peut les décrire. Mais l’apport spécifique que je peux apporter, en tant que philosophe qui lit des sciences sociales, est d’un autre ordre. Il consiste non pas à instruire un procès, mais à collecter et à organiser les indices permettant de comprendre la trajectoire collective qui conduit à l’impasse actuelle, et à entrer en dialogue avec d’autres reconstructions historiques et théoriques existantes.

Cette façon d’écrire, qui produit donc un livre long et exigeant, renvoie aussi à l’idée que je me fais de la critique. Le monde des sciences sociales est partagé, plus ou moins implicitement, entre deux conceptions de la critique. Certain.e.s pensent que nos savoirs sont des « armes » pour la critique, au sens où la connaissance du social permet d’en révéler les pathologies, souvent voilées aux yeux des acteurs. Connaitre en ce sens c’est dénoncer, ou au moins dévoiler, mais ces opérations ne valent que si elles convergent avec l’expression profane des injustices, qu’elle vient équiper et faire parvenir à un plus haut niveau de scientificité. C’est la conception dominante de la critique dans les sociétés modernes complexes, elle trouve son origine chez les Lumières, sa figure tutélaire est Marx, plus récemment Bourdieu, et elle va de pair avec la constitution d’une figure du penseur-émancipateur, doté d’une autorité intellectuelle à la fois très rigide, mais qui se prévaut en même temps d’une relation harmonieuse avec les demandes sociales élémentaires. D’autres, dont on aura compris que je pense faire partie, considèrent que la critique est une activité sociale à part entière, une réflexivité des acteurs sur leurs pratiques qui peut ou non prendre des formes scientifiquement informées. Dans ce cadre, les sciences sociales n’ont pas pour mission spécifique de l’équiper, cette critique, car elle n’est pas incomplète si elle n’a pas trouvé son héros, mais de la comprendre. Cela peut servir, occasionnellement, à l’orienter, ou à lui épargner certaines errances, mais dans ce grand processus de réflexivité sociale (qui n’est pas propre à la modernité) il existe un registre de l’activité intellectuelle qui n’est pas totalement inféodé aux objectifs d’émancipation. Il lui est connexe et sympathique, mais il ne calque pas son programme d’enquête sur celui de l’idéal d’émancipation. Cette conception de la critique n’a pas de figures tutélaires aussi célèbres que Marx, mais on la trouve à l’œuvre chez Durkheim, dans le pragmatisme, plus récemment chez Boltanski, Latour, chez des gens plus obscurs comme Koselleck, et elle est intimement liée à l’écriture de l’histoire et à la réflexion sur le droit. L’argument massue qu’utilisent les tenants de cette seconde option est le suivant : nous sommes capables d’éviter le piège que constitue la prétention à la scientificité, donc le dogmatisme, car nous assumons une position plus modeste, seconde, à l’égard des soubresauts de l’histoire. Cette mesure de prudence peut tout à fait être retournée comme une fausse modestie qui cacherait un dogmatisme plus insidieux, mais personne n’est parfait — et en tout cas pour moi cette distance à l’écart de la critique émancipatrice se confond avec une pratique quotidienne de recherche et d’écriture. C’est comme ça.

Il ne faut pas exagérer le clivage entre ces deux traditions. Mais une chose est certaine, c’est que muni d’un tel credo épistémologique, on ne peut pas arriver sur la scène de la pensée avec des énoncés fracassants et spectaculaires, du genre « il faut abattre le capitalisme », ou « la technique nous étouffe » ; on ne peut pas non plus dresser une liste de coupables. Cela ne veut pas dire que l’on est nécessairement en désaccord avec ceux et celles qui émettent de tels énoncés, loin de là, mais simplement que l’on conçoit autrement le gain de réflexivité proposé par les sciences sociales et la philosophie. On peut donc intervenir en proposant des éclairages sur les arrangements entre certaines formes de pouvoir et certaines façons de gérer les milieux naturels, entre certaines conceptions de la richesse et les représentations du progrès, on peut construire des analogies historiques, faire apparaitre des contradictions au sein même des demandes sociales, etc. Si critique il y a, on en fait son objet, voire le personnage principal de l’histoire que l’on raconte, et seulement dans un second temps son projet. Si j’étais complotiste, je dirais que cette façon de travailler subit la concurrence déloyale d’une critique à prétention scientifique et révélatrice, car cette dernière serait mieux ajustée aux attentes médiatiques et éditoriales, qui veulent voir du sang et du spectacle, des déclarations nettes, percussives, et brèves. Mais en réalité ce n’est pas le cas, pas du tout : il me semble que, si ces attentes existent, la recherche d’une réflexion plus distanciée, et surtout qui se propose d’ouvrir des pistes et de déplier des histoires plutôt que de les refermer de façon dogmatique, est largement partagée.

Simplement, et j’en termine sur ce point, cette façon de travailler et d’écrire a pour conséquence de produire des livres assez longs et parfois complexes. Ce qu’on gagne en souplesse, en réserve et en diplomatie intellectuelle, on le perd en efficacité rhétorique et en capacité d’indignation, de mobilisation. C’est ainsi, et après tout les avantages des deux démarches peuvent tout à fait coexister dès lors que l’on accepte de lire plus d’un livre, et surtout des livres qui activent différentes fibres intellectuelles. L’essentiel est alors de gérer au mieux l’insatisfaction que peut engendrer le style propre à l’enquête qui vise l’ouverture plutôt que la clôture argumentative — et c’est là que j’en viens à mon troisième point.

On dit parfois, en empruntant une métaphore économique assez trompeuse, qu’il y a un « coût d’entrée » dans un livre. On voit l’idée, et elle est juste : la compréhension d’un texte est conditionnée par la maîtrise d’un certain nombre de coordonnées linguistiques, historiques, d’instruments de pensée préalables, mais aussi, et peut-être surtout, du luxe tout simple consistant à avoir le temps de lire ce genre de livre, et le cas échéant de les lire lentement. Tous ces éléments étant inégalement distribués dans la société, l’accès à un texte est ispo facto un phénomène sélectif. Plus grave encore : l’auteur.e étant par définition celui ou celle qui dispose de ces biens symboliques et matériels, et même qui en dispose en quantité suffisante non seulement pour lire ce genre de choses, mais aussi pour en écrire, il ou elle manifeste de façon plus ou moins ostentatoire ce privilège. Le risque est énorme, puisqu’il en va de la rupture de l’égalitarisme démocratique que l’on prétend pourtant incarner.

Il y a plusieurs façons de gérer ce problème inhérent à la production intellectuelle — et je dis bien gérer, car on ne peut pas tout à fait s’en débarrasser. Je précise que je ne parle pas ici du tout comme spécialiste de sociologie des intellectuels, mais comme praticien de l’écriture, et comme une personne immergée dans un milieu social où cette question est omniprésente (et extrêmement conflictuelle).

La première, par défaut, consisterait à faire comme si le problème n’existait pas. C’est en général ainsi que l’on procède lorsqu’on est jeune est que l’on a simplement incorporé les dispositions standard de l’intellectuel, ou du chercheur. On livre dans des textes le résultat de son travail et basta, advienne que pourra. Cela revient à nier le fait que la position d’auteur, ou d’autorité intellectuelle, n’est pas une position sociale, mais un point de vue de sirius, un système d’énonciation du vrai auto-produit. Pas grand-chose à dire si ce n’est que cette position est contradictoire avec la démarche des sciences sociales (concernant la philosophie, peut-être pas !) car elle consiste à naturaliser l’autorité intellectuelle.

La seconde, qui pour certains se confond avec la première, consisterait à assumer de façon totalement désinhibée l’autorité que confèrent les institutions du savoir. Autrement dit, si l’université a décidé d’attacher à ma personne, à mon nom, la capacité à asserter des énoncés vrais ou véridiques, c’est parce que j’ai fait mes preuves. Désormais détenteur de ce passeport épistémique universel, je n’ai plus qu’à en faire bon usage — mais on ne peut pas me le retirer. Etant passé après moult souffrances de l’autre côté de la frontière entre l’élève et le maître, je suis habilité à dispenser le savoir sans avoir à passer à nouveau l’épreuve de la validité. De ce point de vue, les inégalités de savoir ne sont plus naturelles, elles sont bien socialement construites, mais cette construction sociale de la position de savant est inébranlable et définitive. On a là l’idée d’une incarnation de la raison dans un sujet, qui consacre ce dernier comme l’expression de quelque chose de plus grand que lui et au service de quoi il se trouve (mais qu’il contrôle totalement). Disons que cette position est légitimiste, et/ou paternaliste.

Cette conception de l’autorité intellectuelle, et les souffrances qu’elle a provoqué chez ceux et celles qui étaient en position d’élèves dans un contexte où d’autres formes de pouvoir étaient contestées, a conduit par réaction à l’émergence d’une troisième position. Celle-ci est, comme on va voir, épistémologiquement libertaire, voire populiste. Elle consiste, en simplifiant un peu, à considérer que la détention du pouvoir de dire le vrai est intrinsèquement injuste, car elle viole à la fois la loi anthropologique de l’égalité cognitive, et l’idéal démocratique de l’égalité sociale. Tous égaux devant le savoir, c’est n’est pas un objectif pédagogique, mais un état de fait. Cela commande de révoquer au nom de l’horizontalité ce que l’on appelle parfois la rupture épistémologique, c’est-à-dire l’idée qu’il existe un critère (même mouvant) pour différencier les savoirs valides et robustes des propos qui n’en sont pas. Parce que la séparation et la hiérarchisation entre ceux qui énoncent ces savoirs et ceux qui sont privés de ce pouvoir est insupportable à cette conception de l’égalité, alors la séparation épistémique elle-même est abandonnée — car elle est tenue pour responsable de cette inégalité. Toutes ces idées sont affreusement complexes, car, bien sûr, elles sont élaborées par des gens qui disposent de l’autorité universitaire, ensuite car elles sont caricaturées par les tenants du légitimisme pour disqualifier toute remise en question de leur conception du vrai, et enfin parce que ces idées restent par définition instables, elles relèvent plus d’une subversion, d’une provocation, que d’une thèse massive.

L’écueil principal de cette position est qu’elle contraint à une opposition stérile et factice entre le légitimisme et l’anomie épistémologiques, c’est-à-dire entre l’assertion brutale d’un savoir toujours suspect (comme le pouvoir) d’être arbitraire, et une apparente générosité intellectuelle incapable de rendre compte de ses propres démarches. Le savoir n’étant pas totalement assimilable au capital économique ou au pouvoir politique, la nécessaire redistribution des biens symboliques doit passer par des opérations spécifiques. Par exemple, il est évident que pour redistribuer le savoir, on ne peut pas taxer ou déposséder ses actuels propriétaires — le transfert à réaliser n’est pas du même type qu’en matière économique ou politique, car l’accumulation n’est elle-même pas du même type. On ne peut pas non plus plaider pour l’équivalent épistémique du « ruissellement », qui voudrait que plus j’ai de savoir, plus je suis en mesure d’en faire profiter les autres — car alors je nie la spécificité des attentes intellectuelles d’autrui en lui réservant un rôle passif de réceptacle dans ce processus.

Pour reprendre la terminologie d’Elinor Ostrom, on peut dire que le savoir est un bien non-rival (le fait que je sache une chose n’en prive pas les autres, ce n’est pas un baril de pétrole), mais il peut faire, et fait, l’objet de stratégies d’exclusion (on peut priver quelqu’un de l’accès à ce bien, en augmentant les droits d’inscription à la fac par exemple). On pourrait affirmer que le savoir, comme le soleil, devrait être un bien commun pur, accessible à tous et affranchi de toute stratégie d’accaparement et de différenciation. Mais cette hypothèse généreuse coince, car alors on serait à jamais incapables de déterminer à qui on permet de prendre le temps d’élaborer du savoir et à qui on ne le permet pas, ou pas encore. C’est-à-dire que la mise au point de savoirs bien construits doit faire l’objet d’une allocation spécifique de temps social, et que ce mécanisme est foncièrement inégalitaire — mais une inégalité qui trouve son dépassement partiel, toujours insatisfaisant, dans la qualité des mécanismes de partage de ce savoir.

Bref, la question de l’égalitarisme épistémique est une question infernale, au sens où on ne s’en sort jamais : il faut se résoudre à accepter l’inégale répartition des savoirs dans une société différenciée, tout en exigeant l’égalité absolue lorsqu’il s’agit de demander à savoir, de questionner. Tous les domaines de compétence impliquent une progression : on est plus ou moins bon en philo, en socio, comme c’est le cas en menuiserie ou en médecine. Mais cela n’implique pas qu’il y ait une façon univoque de dire ce qu’est de la bonne philosophie ou de la bonne menuiserie, si ce n’est que cela doit « tenir », cela doit répondre à des attentes que ces savoirs et ces arts engendrent eux-mêmes. Cela n’implique pas non plus qu’il y ait une hiérarchie entre les domaines de compétence. Et cela implique encore moins qu’il faille adosser une hiérarchie sociale à cette progression — au contraire, l’enquête historique, sociologique, philosophique, menace en permanence la hiérarchisation des conditions sociales et matérielles en même temps qu’elle remet en question les priorités intellectuelles tenues pour légitimes.

C’est là que je rejoins mon propre travail. Puisqu’on ne peut ni cacher, ni légitimer violemment, ni nier de façon hypocrite les mécanismes de différenciation sociale basés sur le savoir, puisque nous en sommes les produits et les acteurs, on peut toujours essayer de les intégrer. C’est ce que font la plupart de mes collègues en explicitant le programme analytique et descriptif qu’ils se fixent, en énonçant les règles sur lesquelles tout cela repose — règles qui sont inévitablement des contraintes imposées à la lecture. La conclusion à laquelle je pourrais parvenir serait alors la suivante : pour quelqu’un qui dispose de la légitimité universitaire, qui est habilité à parler avec une certaine autorité de son sujet, qui exerce donc un certain pouvoir, l’exercice de la démocratie ne consiste pas à vouloir se mettre « au niveau » prétendu de ses interlocuteurs (car ce niveau est toujours fantasmé), mais à être parfaitement limpide sur les raisons pour lesquelles il demande à son lectorat de produire un effort. C’est-à-dire qu’il assume et s’appuie sur la différence entre lui-même et ce lectorat, car cette différence est socialement nécessaire (elle fait partie à part entière de la division du travail), tout en générant une responsabilité particulière.

L’arrête là ces considérations qui sont déjà en elles-mêmes bien assez longues et complexes, mais après un tout dernier point: il est tout à fait légitime de préférer un livre court et facile d’accès, ou du moins qui semble l’être, mais plus il le sera, et plus sont faibles les chances qu’il expose à ses lecteurs et lectrices l’origine des savoirs qu’il avance, leur motivations épistémologiques et méthodologiques, et donc les raisons du pouvoir que l’auteur ou l’autrice revendique pour ses mots. Autrement dit, l’apparence de simplicité ne résout pas d’elle-même le problème de l’égalité devant le savoir…