Qwanturank le concours que dire ?? A vrai dire on ne s’attendait pas à grand chose mais toutefois peut être à plus. Ce qui elle le plus navrant avec ce concours Qwanturank, ce n’est pas selon moi Qwant , qui boxe bien dans la catégorie dans laquelle je l’attendais, c’est plutôt la pathétique communauté SEO qui n’a de communauté que le nom que…