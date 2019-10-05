Для многих девушек работа в эскорте это отличный способ как заработать быстро много денег. Но не все осознают возможные последствия если ошибиться с выбором агентства для сотрудничества. Именно этот фактор является ключевым и будет гарантией того что эскорт работа принесет высокий заработок. А главное что все девушки ищущие работу смогут избежать риска. В этой статье изложены две реальные истории из жизни двух девушек в качестве примера где нельзя работать. Плюс поделюсь личным опытом где найти работу девушке с высокой зарплатой, без особых усилий.

Какие плюсы и минусы имеет работа в эскорте

Как правило официальные СМИ и телевидение публично осуждают занятие проституцией. Что логично с ихней точки зрения. Но иногда на экранах телевизоров показывают сюжеты о работе в эскорте, которые максимально соответствуют реальности. К примеру, еще в 2013 году, первый национальный украинский телеканал снял передачу о эскорт турах. На данный момент, мне удалось отыскать только печатную короткую версию на официальном сайте канала 1+1. В этом сюжете репортеры раскрыли все преимущества которые имеет эскорт работа для девушек. Ниже добавлю скриншоты этой истории. Заголовок уже многообещающий.

Студентки, офис менеджеры и модели открыли для себя новый способ подработки.

Новый способ подработки для девушек

В начале истории журналистка рассказывает о том что эскорт работа это новый способ подработки для девушек. При этом отмечая что необходимо работать за границей, методом краткосрочных эскорт туров. С её слов этот вариант заработка очень популярен для девушек в возрасте 18–25 лет. Таким образом многие зарабатывают чтобы оплатить учёбу в университете. Либо на покупку дорогих брендовых вещей.

Где выгоднее работать эскорт моделью

Далее корреспонденты выяснили где выгоднее всего работать в эскорте. Они взяли интервью — Джованни де Рома, командира подразделения итальянской финансовой полиции. С его слов, эскорт работа в Италии для девушек из Украины пользуется популярностью. Как он утверждает, еженедельно в аэропорт Милана прибывает в среднем 30 девушек что бы заработать денег.

Какие преимущества имеет эскорт работа за границей

Так же, сделали вывод что Турция является благоприятной страной для работы в эскорте. Со слов киевлянки по имени Мила, работа для девушек в Турции более комфортная в технических моментах. Кроме того, доход в 3–4 раза больше чем в Киеве. Как говорит Мила, эскорт в Стамбуле приносит доход от 5000$ за несколько дней. В результате, благодаря работе эскортом, девушка купила себе автомобиль Honda Accord за 33000$.

Журналисты сделали вывод что эскорт работа за границей для девушек значительно выгоднее чем на родине.

Сколько может заработать девушка в сфере сопровождения

Глава общественной организации “Сучасник” — Эльвира Мручовская занимается социальной работой с эскортницами. По её мнению девушка может зарабатывать в среднем 10000$ работая эскорт моделью. По скольку работа проституткой приносит очень высокий доход, в этом бизнесе любят работать модели. Со слов Аллы Савченко, 20% девушек из модельных агентств летают в эскорт туры за границу. Таким образом модели зарабатывают 4000$ за четыре дня.

Сколько может заработать проститутка за границей

Итоги финансовой стороны эскорт бизнеса шокировали даже иностранцев. Общий годовой оборот оценивается минимум в 50 миллионов долларов. По этому, с каждым годом желающих работать в сфере интим услуг, становиться всё больше. Каждая девушка стремится заработать свои несколько десятков тысяч долларов. Тем более что этот способ заработка практически не имеет риска.

Недостатки работы эскорт моделью

Не смотря на возможность легко и быстро заработать много денег, недостатки работы эскортницей, практически отсутствуют. Как сообщил начальник отделения по борьбе с преступлениями против морали МВД, Александр Клинг, штраф за занятие проституцией от 17 до 300 грн. Это если говорить о эскорт работе в Киеве или Москве. Так как, работа для девушек за границей исключает даже этот минимальный риск. Но имеет некоторые другие недостатки, о которых можно узнать ниже в этой статье.

Какие недостатки имеет работа эскорт моделью

По итогам специального журналистского расследования, можно сделать выводы какие плюсы и минусы имеет эскорт работа.

Преимущества: работа в сфере эскорта это новый эффективный способ где заработать девушке деньги быстро и без проблем. Средний доход проститутки новой формации составляет 5000$ в неделю. По этому, это считается самая высокооплачиваемая работа для девушек из всех существующих вариантов.

Недостатки: по мнению журналистов, работа элитной проституткой практически не имеет недостатков. Кроме незначительного штрафа 300 грн.

В целом у корреспондентов получилось не плохое расследование. В большей части они правы. Факт того что работа в эскорте может приносить высокий доход, не буду спорить. Но работа за границей для девушек имеет некоторые “подводные камни” и нюансы о которых я хочу рассказать.

Где нельзя работать за границей девушкам

Естественно после трансляции по национальным каналам, таких журналистских расследований множество девушек хочет работать в эскорте. При чём, большинство из них пытается найти работу за рубежом. С одной стороны это верное решение, в некоторых странах, девушки могут заработать много денег. Но это правило не всегда работает. Есть некоторые секреты и нюансы которые необходимо знать всем девушкам ищущим трудоустройство в других странах. Чтобы эскорт работа приносила высокий доход без риска, надо соблюдать два правила.

Нельзя искать вакансии в странах с низким уровнем экономики. Как правило там нет смысла и выгоды работать девушке. Иногда подобные эксперименты приводят негативным последствиям. Это правило подтверждает история одной девушки написана в блоге. Там рассказано о её неудачном опыте работы в эскорте Греции. Очень поучительная история. Нельзя работать в странах где строгая ответственность за моральные правонарушения. В том числе, за предоставление секс услуг. Пример этому работа для девушек в Китае о недостатках которой честно поделилась в своём блоге девочка скаут. Преимущественно это страны Азии. Не ищите работу в “экзотических” странах. Это могут быть никем не признанные республики или государства с диктаторскими режимами управления. К примеру, недавно я стала свидетелем ситуации когда работа для девушек в клубе в Камбодже, едва не закончилась рабством. Вот видео одной из этих девушек, на котором она сняла охранников клуба, которые не выпускали их.

Полную версия этой истории про работу для девушек в Камбодже можно прочитать здесь. Очень поучительная история, рекомендую. К примеру работа на Северном Кипре для девушек. является одной из самых опасных.

Где найти эскорт работу

По скольку, работа в эскорте это одна из самых популярных профессий для девушек, многие ищут работу в эскорт агентствах. Но не всегда получается найти интересные вакансии для девушек. Но решение этой проблемы есть. Советую проверить список популярных мест где найти работу девушке. На этом же сайте, можно найти антирейтинг стран опасных для работы в эскорте.

Вывод

В конце после всего выше изложенного, можем сделать вывод. Эскорт работа действительно может быть отличным способом заработка денег для девушек. Но при условии если найти вакансии в проверенном агентстве. В противном случае, сотрудничество с некомпетентным работодателем могут создать множество проблем. Чтобы избежать неприятностей, достаточно следовать советам которыми я здесь поделилась. Соблюдая эти простые правила, работа в эскорте принесет отличный заработок без риска.