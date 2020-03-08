Италия — это одна из тех стран, которая очень популярна для девушек в плане предоставления высокооплачиваемой работы. Что самое важное — это максимальная безопасность в предоставлении вакансий. Если обратиться в агентство, то можно избежать проблем с депортацией или других неприятностей, которые возникают у девушек, работающих в индивидуальном порядке.

Помимо этого, именно в Италии один из лучших уровней жизни в мире. Большинство мужчин имеют высокие доходы, а значит, могут потратить деньги на эскорт. Именно это и позволит получить за короткий срок много денег. Конечно, такая работа связана не только с преимуществами, но еще и рядом недостатков, которые могут возникнуть в процессе. От них можно очень просто избавиться, если обратиться к услугам агентства, которое обеспечит безопасность на каждом этапе предоставления услуг в качестве эскортницы.

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Виды эскорта в Италии

Сейчас существует два вида работы:

Когда гость приезжает к девушке; Когда девушка отправляется к клиенту.

Выезд будет намного дороже, и это позволит намного быстрее получить первую сумму.

30 минут — 150.

1 час 200.

2 часа 350.

3 часа 500.

Стоимость на выезд как правило составляет +50 EURO к вышеуказанным ценам.

Насколько сложная эта работа

Работа в эскорте может вызвать ряд трудностей у человека. Но самое важное, что здесь потребуется знание языка. При этом, эскорт оплачивается очень достойно, и при его помощи можно будет привезти обратно в страну большие накопления, на которые спокойно можно прожить на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

Главные обязанности заключаются в том, чтобы сопровождать клиента и выполнять все его прихоти на протяжении оговоренного времени. Здесь девушка может получить дополнительные чаевые, которые полностью остаются ей. Сумма заработка зависит от процентов или же оклада. Который предлагается агентством заранее. Стоит отметить, что в большинстве случаев, оплата еды и проживания производится самостоятельно.

Преимущества и недостатки работы в эскорте

Первое преимущество — это стабильное количество работы. Каждая девушка сможет получить от 4 до 5 клиентов за один день. Большинство работают с агентствами постоянно, что позволяет быть уверенным в безопасности. Все клиенты проверяются перед предоставлением услуг.

Но есть и недостатки, которые стоит обязательно учитывать. Стоимость отеля может достигать и 300 евро в сутки. Здесь стоит учитывать, что время эскорт-тура в Италию зависит от того, когда планируется поездку. Необходимо заранее согласовывать даты тура.

Так же, если сотрудничать с непорядочным агентством, легко попасть в неприятности. К примеру, в конце 2019 года появилась новая банда грабителей в Италии. Со слов очевидцев это лица кавказской национальности, предположительно чеченцы. Одна из пострадавших моделей успела снять на телефон преступников.

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Заключение

Таким образом, если вы хотите работать в эскорте в Италии, то обязательно стоит обратиться к услугам агентства, которое сможет обеспечить безопасность работы. Это способ получить стабильное количество клиентов ежедневно для большего количества денег.

Если грамотно назначить дату тура, обратиться к услугам надежного агентства, то можно получить хорошую работу, которая будет доставлять ежедневное удовольствие. Италия — это страна возможностей, где всегда можно получить стабильный заработок.

Многие зададутся вопросом где найти надёжное эскорт агентство в Милане или Риме.

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