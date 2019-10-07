Какие бывают профессии для девушек

Для тех, кто подумывает уехать в одну из стран Европы, чтобы устроиться на работу, прежде всего, нужно знать, какие существуют профессии и реально ли устроиться по специальности. В первую очередь, об этом должны подумать девушки. Ведь в конце-концов, не станут же дамы устраиваться строителями, или бетоноукладчиками….

Как свидетельствует статистка, чаще всего жители стран бывшего союза едут в Италию, Францию, Германию, Испанию, Израиль, Грецию, Чехию и в Америку. Есть те, кто готов поехать и дальше, например, Австралию и Новую Зеландию. Хотя, низкооплачиваемые рабочие требуются практически везде.

В этой статье я поделюсь личным опытом и перечислю список ТОП 16 самых популярных профессий для девушек. В том числе добавила высокооплачиваемые и профессии будущего. Выбрав эти варианты девушка точно не ошибётся.

Список самых популярных профессий для девушек

Медсестры

Эта работа есть почти в каждой стране. Болеющих людей предостаточно и наряду с врачами, медсестры тоже востребованы. Платят за эту работу от 42000 долларов в год. Для этой работы крайне важно иметь медицинское образование и хорошо знать язык.

Экономисты и инженеры

Эти профессии востребованы во многих отраслях. От крупных компаний, до предприятий автомобилестроения и аэрокосмонавтики. Соответственно и стран, где эта профессия популярна тоже достаточно. Оплачивается этот труд примерно также, как и медсестер — от 43000 долларов в год. В такой профессии знания языка будет недостаточно. Нужно быть уверенным пользователем ПК, различных современных систем и помимо языка страны, знать английский. Опыт работы будет преимуществом.

Врачи

Очень популярная профессия и за должность медика еще придется побороться. Пройти переаттестацию, подтвердить имеющийся диплом, иметь опыт работы, и отличную характеристику с прошлых мест работы. Зато после всех этих испытаний, можно наслаждаться жизнью, работая и получая до 1 миллиона долларов в год.

Сфера IT

Что и говорить, люди, которые на «ты» с ноутбуками, компьютерными программами и подобным, сейчас нужны везде и повсюду. Аналитики, программисты, сисадмины, разработчики сайтов — профессии для обоих полов, в том числе и девушек. В наше время эти специалисты требуются практически везде. И хотя, такая работа почти везде хорошо оплачивается, заграницей всё же чуть больше. Но! Важно помнить, что и налоги там высокие. Например, получая около 100000 долларов в год, Вы в США заплатите примерно 30% налогов. И, конечно же, главный показатель — отличное знание местного и английского языков.

Преподаватели и учителя

Хорошая работа, но, как и в наших странах — немного нервная. Учителей во многих странах не хватает. Для трудоустройства понадобиться подтвердить свой диплом, отлично знать язык, и получить международный сертификат (EFL, TEFL, ESL, TESL и TESOL), который сразу распахнет перед Вами множество дверей. Заработная плата — от 4000–5000 евро в месяц. Хотя в Кореи и Японии труд учителя оплачивается гораздо выше.

Аниматоры

Профессия, требующая выносливости, смекалки, таланта.Круглосуточно хорошего настроения и знания нескольких языков (английский, немецкий, итальянский). Аниматоры-новички получают в среднем до 10000 евро в месяц. Опытные аниматоры — до 2200 евро в месяц.

Экскурсоводы

Очень интересная работа, особенно для тех, кому главное — общение с людьми. Но есть два самых главных условия: доскональное знание местного и английского языка, а также блестящее знание местной истории. И всё. Те, кто осилят столько знаний, могут рассчитывать на заработную плату в размере до 3000 евро.

Продавцы

Профессия, которая всегда востребована. Найти такую работу в целом не сложно. Очень часто не нет необходимости изначально обращаться на биржу труда. Объявления о таких вакансиях встречаются на дверях магазинов. Из умений, важно трудолюбие, стрессоустойчивость, знание местного языка и диплом. Оплачивается работа хорошо, от 2000 евро в месяц.

Официанты

Профессия, которая подойдет как студентам, так и вполне состоявшимся девушкам. Приятная внешность, отсутствие вредных привычек, вежливость, умение быть любезной и хороший разговорный язык. Платят на такой работе, в зависимости от нагрузки, но в любом случае не меньше официальной минимальной заработной платы.

Танцовщицы

В Европе очень популярны различные шоу, танцевальные коллективы, а также выступления танцовщиц в развлекательных заведениях. Хорошая работа, если есть талант, умение, знание языка, и колоссальная выносливость. Халтуру не любят нигде, тем более заграницей. Выкладываясь на сцене полностью, Вы можете получать до 5000 евро в месяц.

Хостес

Работа хостес -одна из самых высокооплачиваемых профессий для девушек. Которая появилась не так давно в нашем обществе. По этому, можно считать что работа хостесом это профессия будущего. Согласно данным wikipedia официальная формулировка хостес работы выглядит так:

Хостес (профессия) — лицо компании, задачей которого является встреча гостей в ресторанах, отелях, на больших выставках и конференциях. Хостес должны привлекательно выглядеть, быть учтивыми, а также в большинстве случаев владеть одним или несколькими иностранными языками.

Если тебя заинтересовала хостес работа советую почитать важные советы в теме о хостесе на форуме. Там опытные девушки делятся собственным опытом и дают много полезных советов. Благодаря которым можно найти лучшие предложения и работать без проблем.

Юристы

Одна из самых популярных и востребованных профессий во многих странах. Во многих из них, юристы — самые богатые люди. Так что, если вы — юрист, умеете диплом, изучили местный и английский язык, а также законодательство — Вам будут очень рады. Понадобится подтвердить свой диплом и пройти аккредитацию. Заработок — до 200000 евро в год. При этом став семейным адвокатом в нескольких кланах, вы точно «поймаете удачу за хвост».

Фармацевты

Их ждут в следующих странах: Австралия, Канада и Финляндия, Новая Зеландия, Ирландия и Индия, Словения, Сингапур, Норвегия, Швеция. Дефицит фармацевтов сейчас остро ощущается практически во всем мире — и в больших компаниях, и в мелких аптеках. Если Ваших знаний хватит для работы в крупной фармацевтической компании, это будет просто отлично. Такие специалисты во всем мире просто на вес золота. Полный социальный пакет, служебный автомобиль, корпоративная квартира или дом и прочие блага. Зарплата — до 150000 евро в год.

Няни, сиделки

Спрос на эту профессию тоже велик по всему миру. В некоторых странах, к няням есть всего 3 требования. Это ограничения по возрасту, отсутствие вредных привычек и знание языка. Оплата чаще всего по неделям. От 250 евро в неделю. Сиделки, нужны везде. Они ухаживают за стариками и в принципе, особых требований (кроме не пить, и не курить) к ним не предъявляют. Платят — от 900 евро в месяц.

Домашний помощник

Помощницы по дому, требуются в развитых странах Европы. Плюс работы в том, что Вы будете обеспечены не только заработной платой, но и жильем, а также регулярным питанием. Что касается оплаты, то она зависит от Ваших умений и навыков. Сюда относится знание языка, умение водить авто, трудолюбие, вежливость. А еще уровня дохода семьи работодателя. В обязанности может входить всё что угодно — приготовление еды, закупка продуктов, уборка по дому, уход за садом и прочее. Оплата в среднем от 700 евро в месяц.

Работа в эскорте

Эскорт работа это одна из самых высокооплачиваемых профессий для девушек в мире. Не путать с проституцией. В данном варианте имеется ввиду оказание сопровождения для мужчины. В наше время, это не просто скучные посиделки в ресторане, а как правило отдых в ночных клубах. И других современных заведениях для активного отдыха. Эта профессия требует определенных навыков и знания иностранных языков. Но самое главное, необходимо уметь составить компанию человеку. Если Вас заинтересовала эта профессия, советую почитать полезную информацию как устроена эскорт работа в статье опытная эскортница делится личным опытом. Раскрывая некоторые секреты благодаря которым работа в эскорте принесёт больше доход.

Подытожим

Главное, что нужно помнить, покупая билет на самолет в одну сторону, это:

Необходимо предварительное заключение контракта с работодателем или оформление рабочей визы. Все остальные случаи могут обернуться печальными последствиями. Такими как депортация, риск остаться без зарплаты и прочее; Необходимо хорошее знание языка, чтобы элементарно не выглядеть недоразумением, пришедшим проситься на работу; В поисках работы, не стоит хвататься на каждое предложение или соглашаться на все ради больших денег. Помните, что Вам в чужой стране и так придется несладко на первых порах. Так пусть хоть работа будет не самой худшей в мире; Ознакомитесь с разделами местного КЗоТа и старайтесь не нарушать закон.

Надеюсь мои знания и советы в этой статье помогут принять правильное решение и выбрать лучшую профессию девушке после 9 или 11 класса. По сколько эта информация изложена из личного опыта, сомнений в её недостоверности нет. В заключении хочу пожелать всем счастья, добра и найти то что ищите.