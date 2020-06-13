Работа для девушек за границей

Shpargalka
Jun 13 · 3 min read

Привет, всем посетителям нашего сайта. Если тебе нужна высокооплачиваемая работа для девушек за границей ты зашла по адресу. Здесь каждая без проблем подберёт подходящую вакансию в нашем агентстве. Действующее предложение одинаково подойдёт для всех украинских и русских девочек. Не важно из какого ты города или страны. У нас всегда много работы и стабильный высокий заработок у всех кто с нами сотрудничает. Всё что от тебя требуется — прочитать какую именно предлагает работу наше агентство. А так же подробные условия сотрудничества.

Работа для девушек заграницей
Работа для девушек заграницей

Что мы предлагаем

Коротко о главном. Работа для девушек за границей которую мы предлагаем подойдет каждому. В том числе если твой английский язык ниже среднего уровня. Так же, можно без опыта и образования. Это краткосрочные поездки на 10–25 дней. С проживанием в апартаментах люкс класса или отеле 4–5 звёзд. Свой заработок модель получает каждый день. Точнее, модели изначально на руки получают деньги. И только потом отправляют наши 50%. Минимальный гарантированный заработок девушек 5000€ за 15 дней. Как правило, 80% девушек работающие с нами зарабатывают сумму в 2–3 раза больше от указанного минимума.

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О нас

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Кому гарантирована отличная работа для девушек

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Высокооплачиваемая работа для девушек
Высокооплачиваемая работа для девушек

Shpargalka

Written by

Shpargalka

Привет всем. Меня зовут Аня, мне 30 лет. В этом блоге я пишу разные полезные истории которые происходили в моей жизни и делюсь личным опытом.

Shpargalka

Written by

Shpargalka

Привет всем. Меня зовут Аня, мне 30 лет. В этом блоге я пишу разные полезные истории которые происходили в моей жизни и делюсь личным опытом.

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