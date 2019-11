De ce que j’ai pu lire sur Medium, ou ailleurs sur le Web, concernant la fermeture d’un compte Google Play Publisher, il est très difficile de voir sa demande traitée par une personne réelle.

Je ne me fais donc guère d’illusion mais j’écris cette lettre pour partager mon expérience malheureuse et afin de décrire avec des mots mon sentiment de forte déception face à la fermeture si rapide de mon compte Google Play Publisher alors que j’ai fait de mon mieux depuis 10 ans pour développer des applications Android respectant les règles définies par Google.

J’ai le sentiment d’avoir oeuvré à mon niveau, même modestement, à l’essor incroyable d’Android au cours de la dernière décennie en mettant à disposition des utilisateurs des applications utiles et apparemment appréciées comme en témoigne la moyenne de mes notes sur le Google Play Store.

Etre jugé puis exécuté si rapidement en l’espace d’une heure au cours de cette nuit du 27/11/2019 constitue une immense déception et j’espère que d’autres développeurs Android n’auront pas à subir la même chose dans le futur.

A ce titre, j’espère que Google continuera ses efforts d’amélioration en vue de rendre sa gestion des violations de sa politique plus humaine avec une réelle prise en compte du passé des développeurs qui constituent le coeur du succès du Google Play Store.

J’espère enfin que cette lettre me permettra d’attirer l’attention du plus grand nombre au sein de la communauté Android dans le but d’obtenir une étude complète de mon appel par une personne en chair et en os.

J’ai obtenu une première réponse de la part de la Google Play Team qui semblait automatisée. Son contenu m’informait que le résultat de mon appel était négatif :

After reviewing your appeal, we have confirmed our initial decision and will not be able to reinstate your developer account.”

J’ai donc relancé la Google Play Team en expliquant ma situation et que je trouvais la situation injuste. Mon plaidoyer n’a eu guère d’effet puisque je recevais une réponse identique peu de temps après ma réponse :

“Hi developer,

Thanks again for contacting Google Play Team.

As much as I’d like to help, I’m not able to provide any more information or a better answer to your question. In our previous email, I made sure to include all the information available to me.

If you have a different question about the Play Developer Console, please let me know.”