LES BASES D’UNE BONNE OPTIMISATION THERMIQUE

L’orientation du bâti et ses composants

DESCRIPTION : Pour bénéficier de façon optimale de la chaleur du soleil, la maison doit être correctement orientée et ses ouvertures bien réparties. La façade principale est tournée vers le sud (à + ou — 25°) pour profiter des apports énergétiques en hiver. Sur cette façade, sont placées la majorité des ouvertures

À l’est et à l’ouest, on pratique des ouvertures moins nombreuses et plus petites. Attention à l’ouest : en été, le soleil d’après-midi fait monter le mercure. Pour réduire les pertes thermiques, il faut réduire la surface d’échange : le bâtiment doit être compact et lisse. Les protubérances sont prohibées.

Objectif : une résistance maximale à l’écoulement de l’air et un minimum de ponts thermiques.

Bon à savoir On n’oubliera pas non plus de prendre les vents en considération : un vent soufflant à 70 km/h double les déperditions énergétiques d’une maison.

Des équipements techniques performants

DESCRIPTION : Dans une maison très étanche, il faut une bonne ventilation. Une VMC à récupération de chaleur rejette l’air vicié et réinjecte de l’air frais.

Un échangeur thermique capte 90 % de la chaleur de l’air avant évacuation et réchauffe l’apport nouveau.

L’air est un fluide caloporteur qui participe à la bonne température de la maison. Par ailleurs, on équipe la maison d’une chaudière à condensation et/ou d’une pompe à chaleur (PAC) pour le chauffage et la production d’eau chaude. L’installation intègre une régulation centralisée selon la température extérieure et une régulation intérieure terminale (par robinets thermostatiques pour chaque pièce, par exemple), tenant compte des apports de chaleur supplémentaires. Enfin, l’électricité peut être produite par des panneaux photovoltaïques d’autoconsommation en toiture.

Bon à savoir On peut compléter la VMC par un puits canadien avec un appoint sur l’air recyclé (qui sera d’ailleurs aussi utilisé pour chauffer l’air ambiant).

Les parois vitrées et opaques bien isolées

DESCRIPTION : On pose en général un isolant d’environ 30 cm d’épaisseur pour les murs, 40 cm pour le toit et 5 cm pour les fondations. Les ouvertures doivent être pourvues de vitrages isolants faisant aussi office de collecteurs solaires passifs. Leur part varie selon l’orientation : 40 à 60 % de surface vitrée au sud, 10 à 15 % au nord, moins de 20 % à l’est et à l’ouest. On peut aussi poser des double ou triple vitrages thermiques. Préférez des entourages en bois contenant de l’isolant plutôt qu’en aluminium. Une bonne isolation empêche jusqu’à 40 % des pertes de chaleur

Bon à savoir Les infiltrations d’air nuisent au rendement énergétique, même sur le passage d’un simple câble électrique à travers l’isolation. La continuité de l’étanchéité doit être soigneusement étudiée : un défaut à ce niveau dégrade la performance de l’ensemble.