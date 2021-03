Il ne faut jamais débattre avec l’extrême-droite

Une des erreurs les plus courantes est de croire qu’il faut être bête, inculte ou méchant pour être d’extrême-droite. D’ailleurs, ça ne se limite pas à l’extrême-droite. Les gens de gauche ont tendance à croire que les gens de droite sont bêtes. Les gens de droite ont tendance à croire que les gens de gauche sont bêtes.

Parce qu’ils ignorent que les valeurs et l’intelligence sont des variables globalement indépendantes. Il y a des gens de droite intelligents, des gens de droite bêtes, des gens de gauche intelligents et des gens de gauche bêtes.

De la même manière qu’on peut être extrêmement intelligent et vouloir une monarchie car ça s’accorde avec nos valeurs.

Il ne suffit donc pas de leur montrer qu’ils ont tort

L’extrême-droite n’a pas la science comme valeur. Bien au contraire. Par conséquent, leur montrer qu’ils ont scientifiquement tort n’a aucun impact sur eux.

Sinon, plus personne ne serait d’extrême-droite puisque toutes leurs thèses ont été invalidées par les sciences sociales.

C’est d’ailleurs pour ça qu’ils sont aussi virulents envers les universitaires

Cet échange entre Clément Viktorovitch et Charlotte d’Ornellas, le montre à la perfection.

- 200 000 personnes qui arrivent légalement par an, appelez ça comme vous voulez… - Sur les 200 000 personnes qui rentrent chaque année sur le territoire (…) on a un tiers d’étudiants qui vient en Erasmus dont une grande partie d’européens, on a de nombreux étrangers expatriés qui viennent travailler en France et il y a par ailleurs des enfants et des conjoints de français qui étaient à l’étranger et qui viennent en France. On peut continuer avec cette fake news qui consiste à dire 200 000 personnes par an, un million en 5 ans, c’est tout simplement faux. - Effectivement on va pas aller sur le terrain des chiffres : vous les connaissez mieux que moi. - C’est important quand même - Mais qu’est-ce que ça change au fond du débat ? Les gens qui nous regardent rigolent enfin ! Quand vous allez à château rouge, il y a une africanisation culturelle de la France.

On voit que le fait d’avoir tort ne perturbe pas Charlotte d’Ornellas. Peu importe ce qu’en disent les chiffres ou la sociologie : elle voit de ses yeux que la France s’africanise culturellement.

C’est très perturbant pour les progressistes. Parce qu’une des valeurs du progressisme est de se reposer sur des études pour appuyer le changement qu’il veut emmener. Beaucoup de progressistes sont donc totalement démunis de voir que l’extrême-droite se fiche bien de la réalité scientifique.

Dire à quelqu’un d’extrême-droite qu’il a tort scientifiquement revient à dire à un platiste que la science a montré que la Terre est ronde. Ça glisse sur lui sans le moindre effet. Sinon il ne serait pas platiste.

Les gens d’extrême-droite ne le sont pas par accident. Je ne parle pas d’un ami à toi qui répèterait un délire d’extrême-droite sans faire exprès et que tu peux alors corriger. Je te parle des figures d’extrême-droite. Personne n’est une figure d’extrême-droite par accident ou ignorance. Charlotte d’Ornellas ne dit pas ça par accident. Donc ça ne change absolument rien de lui donner les faits. Elle ne va pas répondre “oups, j’avais pas vu ! J’arrête immédiatement d’être d’extrême-droite, dans ce cas”.

Les gens d’extrême-droite ne sont pas stupides

Ce serait si simple si le racisme était le fait de personnes stupides ou pas éduquées. Mais, si c’était le cas, on l’aurait déjà refoulé, comme on a refoulé l’illettrisme.

Martin Luther King le note :

Généralement on croit que l’idéologie de suprémacie blanche prend racine chez les illettrés, les défavorisés, les classes blanches les plus pauvres. Mais les gynécologues obstétriciens qui ont supervisé la naissance du racisme faisaient partie de l’aristocratie : de riches commerçants, des hommes d’église influents, des hommes de science médicale, des historiens et des politologues venant des plus brillantes universités de la nation. Avec une compagnie si distinguée des élites qui travaillaient à disséminer leurs vues racistes avec assiduité, qu’est-ce qui restait pour inspirer le pauvre, l’illettré, le démuni fermier Blanc à penser autrement ? Si les Nazis n’étaient pas intelligents, ils n’auraient pas pu mettre au point un système complexe de génocide. Il a fallu des penseurs, des intellectuels à leur tête.

D’ailleurs, lors du procès de Nuremberg, on a pris les 21 officiers nazis les plus haut gradés et on les a soumis à divers test psychologiques. Devine quoi ? Le second d’Hitler (Hermann Göring) possède le troisième plus haut QI du groupe. Avec un QI de 138. Pour rappel : la moyenne du QI est de 100. On estime qu’un individu est d’intelligence moyenne entre 90 et 109 de QI. Au-dessus de 130 on estime que l’individu a une intelligence très supérieure. Voici la liste des QI des 21 :

Schacht, Hjalmar 143

Seyss-Inquart, Arthur 141

Dönitz, Karl 138

Göring, Hermann 138

Papen, Franz von 134

Raeder, Erich 134

Frank, Hans 130

Fritzsche, Hans 130

Schirach, Baldur von 130

Keitel, Wilhelm 129

Ribbentrop, Joachim von 129

Speer, Albert 128

Jodl, Alfred 127

Rosenberg, Alfred 127

Neurath, Konstantin von 125

Frick, Wilhelm 124

Funk, Walther 124

Hess, Rudolf 120

Sauckel, Fritz 118

Kaltenbrunner, Ernst 113

Streicher, Julius 106

On a donc une moyenne de 128 ! Avec une seule personne d’intelligence moyenne. Sachant que ces tests ont été fait dans un contexte où on rêvait précisément de prouver qu’ils n’étaient pas intelligents.

D’ailleurs Hermann Göring était si charismatique et intelligent qu’il a commencé à avoir une influence sur ses gardiens de prison. Au point qu’il fallu l’isoler. Il s’est suicidé deux heures avant d’être exécuté, avec une pilule de cyanure. On ne sait pas qui lui a donné, mais on pense que c’est un des gardiens qu’il avait réussi à influencer.

Morale de l’histoire ? Il n’y a pas de raison que la figure d’extrême-droite qui veut débattre soit plus bête que la moyenne. Je dirais même que c’est l’inverse : comme ce sont des idées restées longtemps marginales, les porte-paroles sont souvent plus intelligents et plus doués en débat que ceux des autres mouvements politiques.

Mais oublions ça. Réfléchissons à comment débat l’extrême-droite. Les progressistes voient le débat comme une manière de trouver ensemble la vérité. Ils croient qu’il suffit donc d’avoir raison pour gagner le débat.

C’est ignorer le fonctionnement de nos cerveaux émotionnels. L’extrême-droite comprend très bien qu’il suffit de passer son temps à lancer des accusations ou des trucs faux courts, sur un ton confiant. De manière à générer en face de longues justifications.

Quand la personne a fini de se dépêtrer on lance une autre accusation. Et ainsi de suite.

C’est exactement ce qu’a commencé à faire Jean Messiha en disant “je n’aime pas le racisme dans votre musique : racisme antifrançais, racisme contre les femmes, racisme contre les homosexuels”.

Répondre c’est avoir l’air de se justifier. Surtout si on commence à bégayer de surprise. Alors que la personne l’a assené avec assurance.

Booba le comprend bien quand il dit “mais j’ai pas à me justifier ! C’est lui qui est du Front National et c’est moi qui dois me justifier ?”. Alors que Jean Messiha venait de lancer une accusation grotesque et que les autres commençaient à prendre la défense de Booba.

La personne qui accuse, donne une impression de certitude. Celle qui se justifie donne l’impression d’être en faute. Or, le cerveau juge sur deux variables : la vérité et la posture. Malheureusement, ça veut dire qu’on peut gagner un débat en ayant tort. On peut même gagner un débat en disant très peu de mots. Juste en énervant l’autre pour dire qu’il a perdu ses nerfs.

Remarque : personne ne fait ça en privé. Parce que ça n’aurait aucun sens. On fait ça uniquement quand il y a un public à rallier. Déjà parce que dans la vraie vie, l’interlocuteur n’est pas bloqué, donc il peut beaucoup plus facilement s’en aller face à des accusations stériles. Ensuite parce que ça ne sert à rien si personne ne regarde.

Le débat public est donc une configuration très particulière. D’ailleurs, normalement, le simple fait de passer par un débat public suppose qu’on accepte que l’idée inverse n’est pas si stupide que ça.

On ne fait pas de débats publics pour savoir si 1+1=3, ou pour savoir si la Terre est ronde. Parce que sinon ça veut dire qu’on accepte qu’il est possible que 1+1=3 ou que la Terre soit plate. Débattre avec quelqu’un d’extrême-droite sous entend que, si ça se trouve, il a raison.

Personne n’organise de débat “pour ou contre assassiner le président de la République”. Alors pourquoi on organise un débat “pour ou contre l’islamogauchisme” ?

Booba a raison de demander “mais pour quoi faire ?”. C’est exactement la bonne question. Pour quoi faire ? On ne débat pas de rap avec quelqu’un qui n’y connaît rien. De la même manière qu’on ne débattrait pas de la qualité des livres de Victor Hugo avec quelqu’un qui ne les a pas lu. Quelqu’un qui n’y connaît rien sur un sujet, soit on l’éduque, soit on l’ignore. Mais en aucun cas on n’organise un débat public.

Qui imaginerait un débat “pour ou contre le nouveau train d’atterrissage qui a été mis dans le dernier Airbus” avec des personnes qui n’y connaissent rien en aéronautique ? Ou “pour ou contre la décision d’Apple n’abandonner les processeurs Intel pour mettre les siens” ? Avec d’un côté un ingénieur d’Apple et de l’autre un quidam au hasard qui ne sait pas ce qu’est un processeur ?

Non, ce qu’il faudrait c’est un cours. L’ingénieur Apple pourrait faire une conférence ou le quidam vient pour écouter et apprendre. Mais en aucun cas ça peut être un débat. Soit on éduque, soit on ignore.

Là c’est pareil : Booba pourrait lui faire un cours de rap. Mais pour ça il faudrait qu’il ait envie d’apprendre.

Principe #2| Comprendre les mécaniques d’audience