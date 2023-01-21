Золотой мёд — рецепт здоровья и иммунитета

Соединяя куркуму с мёдом, мы получаем в результате сильнейшее противовоспалительное средство, которое является триггером и протектором иммунитета и уничтожает многие не нужные нам бактерии, являющиеся основой болезней у человека.

Turmrric and honey

Куркума в соединении с мёдом, становится действенным способом предотвращения простудных заболеваний особенно в лёгкой степени и симптоматики, до гриппа, а также тяжёлых респираторных заболеваний с явно выраженными сопутствующими осложнениями, различных проблем с пищеварением и сезонной аллергии. Это делает его особо подходящей смесью для использования в холодное время года.

Куркума — это специя из того же семейства растений, что и имбирь. Это не просто специя, которую мы добавляем в наши блюда для вкуса или цвета, а настоящее лекарство, которое предлагает нам природа, ведь оно обладает доказанными научными исследованиями антибактериальными, антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Смесь куркумы с мёдом — лучший природный антибиотик. Помимо уничтожения бактерий и вирусов, он стимулирует иммунную систему, улучшает пищеварение и характеризуется ярко выраженными противовоспалительными силами.

Лечебные свойства мёда с куркумой

Его сильное антиоксидантное действие делает его естественным лечебным средством.

Компоненты “золотого мёда”

Чем поможет целительная смесь от самой природы:

1. Простуда — мы рекомендуем принимать эту комбинацию с первых симптомов. В первый день принимать по половинке стандартной чайной ложки один раз каждые 50–60 минут в течение всего дня. Во второй день принимать по половине чайной ложки, но уже каждые 100–120 минут, а в третий день — три раза в день.

2. Против аллергии — рекомендуем принимать по одной ложке в день.

3. Заболевания органов дыхания — рекомендуем принимать по одной столовой ложке три раза в день.

4. Предотвращает и останавливает развитие распространённой формы рака молочной железы, толстой кишки и кожи — рекомендуем добавить в свой ежедневный рацион мёд с куркумой.

5. Средство от прыщей, подтягивает и освежает кожу, видимо разглаживает морщины — мы рекомендуем маску, со следующим составом: одна чайная ложка живого мёда без пастеризации с индийской куркумой, смешанной с молоком или йогуртом, чтобы она оставалась прочной основой. Маска наносится на лицо, затем следует подождать для активизации воздействия 20 минут, затем нужно ополоснуть лицо чуть тёплой или прохладной водой и аккуратно промокнуть полотенцем. При нанесении маски старайтесь не пропускать область под глазами, где куркума благодаря своим противовоспалительным свойствам способствует скрадыванию и фактическому исчезновению тёмных кругов.

6. Предотвращает и замедляет раннее развитие болезни Альцгеймера — рекомендуется принимать по 1-ой чайной ложке ежедневно три раза в день. В отличие от антибиотиков, этот препарат не разрушает микрофлору кишечника.

Когда смесь не рекомендована?

Если у вас есть проблемы с желчным пузырем, не используйте эту смесь, так как она теоретически может вызвать некоторые негативные последствия.

Если вы принимаете лекарства, у вас низкое кровяное давление или низкий уровень сахара в крови, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого средства.

Рецепт смеси и её преимущества

Куркума — одна из самых полезных специй на этой планете. В Индии куркуму называют «пряностью жизни» или «королевой специй».

Свежий корень Curkuma Longa

Куркума содержит куркуминоиды, биологически активные вещества, обнаруженные в куркумине, обладающие значительными свойствами и характеристиками природного антиоксиданта. Они нейтрализуют негативное воздействие вредных для человека свободных радикалов и являются биопротекторами нашего организма от бактерий.

Рецепт смеси очень прост. Нужно тщательно смешать мёд с куркумой в соотношении 250 грамм мёда на две столовых ложки порошка индийской специи.

Куркумин — это то, что придает куркуме желто-оранжевый цвет. Ученые так же приписывают этому веществу целебный лечебный эффект. Количество куркумина в 100 г куркумы составляет 3–5 грамм.

Куркумин обладает многими терапевтическими свойствами, в том числе противораковыми свойствами. Несколько исследований куркумина пришли к выводу, что он имеет явные преимущества.

Преимущества куркумина:

· способствует здоровому уровню холестерина;

· подавляет тромбообразование и инфаркт миокарда;

· подавляет симптомы, связанные с диабетом 2 типа;

· подавляет симптомы ревматоидного артрита;

· купирует симптомы развития рассеянного склероза;

· подавляет симптомы болезни Альцгеймера;

· подавляет репродукцию вируса ВИЧ;

· подавляет образование опухолей;

· ускоряет заживление ран;

· защищает печень;

· увеличивает желчеотделение;

· защищает от появления катаракты;

· защищает от легочной токсичности и фиброза.

Смешивая куркуму с мёдом , мы получаем невероятные результаты — мощное противовоспалительное средство, которое активизирует иммунитет и уничтожает бактерии, являющиеся источником различных заболеваний.

Куркума, смешанная с мёдом , является идеальным средством от простуды, вирусов гриппа в независимости от штамма, различных по природе респираторных заболеваний, проблем с пищеварением и аллергии. Это делает его очень подходящим в холодное время года.

Благодаря всем этим преимуществам для здоровья эту смесь также называют «Золотым мёдом».

По материалам: Куркума Гид https://kurkumagid.ru/zdorovye/kurkuma-s-myodom-kak-sdelat-po-reczeptu-i-pravilno-prinimat.html